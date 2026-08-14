Ofertă de armistițiu în Marea Neagră, trimisă Rusiei de Ucraina

Ucraina a transmis Rusiei o ofertă prin care sugerează ca ambele părți să oprească atacurile asupra țintelor civile din Marea Neagră, a declarat o sursă citată de Reuters, după ce loviturile tot mai numeroase asupra navelor și porturilor de acolo au stârnit temeri cu privire la aprovizionarea cu alimente la nivel mondial.

Oferta de suspendare a atacurilor a fost transmisă de Kiev prin intermediul unei terțe părți, iar Ucraina încă așteaptă un răspuns, a declarat pentru Reuters sursa familiarizată cu situația.

Atât Rusia, cât și Ucraina, jucători majori pe piața agricolă mondială, s-au acuzat reciproc de intensificarea atacurilor asupra navelor folosite pentru export.

Kievul a fost forțat să apeleze la rute de transport alternative atunci când mulți armatori au oprit opririle în porturi la sfârșitul lunii iulie în regiunea sudică Odesa - un centru cheie pentru exporturile de cereale - precauți după atacurile rusești asupra zeci de nave.

La rândul său, Rusia a trebuit să suspende operațiunile la toate cele trei terminale din portul său Novorossiisk de la Marea Neagră miercuri și joi, după un atac ucrainean, și va trebui să își reducă și mai mult exporturile de cereale.

Kremlinul și ministerul rus de externe nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la raportul privind oferta Ucrainei.

Înainte de raport, ministrul adjunct de externe rus, Alexander Grushko, a declarat că Moscova nu a primit nicio propunere formală de armistițiu la Marea Neagră.

„Recent, am auzit multe apeluri pentru diverse tipuri de moratorii și armistiții. Aceste idei sunt prezentate prin diverse canale, dar nu am primit nicio propunere formală”, a declarat el, potrivit agenției de știri de stat ruse TASS.

Prețul grâului Euronext și-a redus câștigurile în tranzacțiile agitate joi, atingând un maxim de două săptămâni în urma raportului Reuters.

Rusia a încercat în repetate rânduri să blocheze operațiunile și transporturile portuare ucrainene, care sunt esențiale pentru economia devastată de război a Kievului.

În urma invaziei Rusiei din 2022, Națiunile Unite și Turcia au mediat un acord care a permis exporturilor de cereale ucrainene să continue pentru a evita o criză alimentară iminentă. În 2023, Rusia a refuzat să prelungească acordul.

După aceea, Ucraina a stabilit o altă rută maritimă care a rămas operațională până la ultima rundă de escaladare. Alternativele - atât feroviare, cât și pe Dunăre - sunt extrem de limitate, spune Kievul.

Duminică, Turcia și-a exprimat îngrijorările cu privire la atacuri către Rusia și Ucraina, spunând că ambele ar trebui să declare un moratoriu asupra atacurilor din Marea Neagră.

Actuala blocadă de facto a porturilor de la Marea Neagră a dus la o scădere a exporturilor de cereale ucrainene cu 76% față de anul precedent până în prezent în august, sectorul agricol avertizând asupra unor consecințe vaste pentru economie dacă aceasta va persista.