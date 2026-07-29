Încă un oraș din România interzice sălile de jocuri de noroc

Consiliul Local Ploiești a votat miercuri, 29 iulie 2026, în unanimitate, interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe teritoriul municipiului. Proiectul, susținut de primarul Mihai Polițeanu și adoptat după două încercări eșuate, permite în continuare doar jocurile Loteriei Române și pariurile sportive organizate în spațiile existente la Hipodrom.

Sălile de jocuri de noroc de tip „păcănele” vor fi interzise în Ploiești, după ce consilierii locali au adoptat miercuri, în unanimitate, proiectul de hotărâre. Primarul municipiului, Mihai Polițeanu, a anunțat rezultatul votului într-un mesaj publicat pe Facebook și le-a mulțumit locuitorilor și consilierilor care au sprijinit inițiativa.

„Păcănelele au fost interzise în Ploieşti. Mulţumesc din suflet tuturor ploieştenilor pentru susţinerea proiectului, dar şi consilierilor locali care au votat, în cele din urmă, în unanimitate', a transmis edilul într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Potrivit primarului, proiectul privind eliminarea sălilor de jocuri de noroc a fost supus de trei ori dezbaterii Consiliului Local Ploiești. Prima tentativă de adoptare a eșuat din cauza lipsei unui aviz din partea unei comisii de specialitate. La următoarea ședință, dezbaterea proiectului a fost amânată. Inițiativa a primit în cele din urmă votul tuturor consilierilor locali prezenți la ședința de miercuri.

„Astăzi este votul pentru curăţarea Ploieştiului de păcănele şi a cartierelor de atmosfera interlopă şi insalubră pe care aceste păcănele le aduc cu sine", a mai transmis, miercuri, primarul Mihai Poliţeanu.

Primăria Ploiești a anunțat la începutul lunii aprilie lansarea în transparență decizională a proiectului referitor la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în oraș.

Documentul prevedea interzicerea sălilor de jocuri de noroc pe întreg teritoriul municipiului.

Excepția este reprezentată de jocurile loto organizate de Loteria Română. Pariurile sportive vor putea fi desfășurate numai la Hipodromul Ploiești, în spațiile care există deja.

Consiliile locale au primit prin OUG nr. 7/2026 dreptul de a decide dacă jocurile de noroc pot funcționa pe teritoriul localităților pe care le administrează sau dacă acestea sunt interzise. Autoritățile pot stabili și zonele în care activitățile sunt permise, în cazul în care nu optează pentru eliminarea completă.

Măsura adoptată în Ploiești vine după ce județul Iași a devenit primul din România în care toate administrațiile locale au decis eliminarea sălilor cu aparate de tip slot-machine.

Ultima localitate care a adoptat o astfel de hotărâre a fost municipiul Pașcani. Astfel, toate cele 98 de unități administrativ-teritoriale din județ au optat fie pentru interzicerea completă a „păcănelelor”, fie pentru eliminarea acestora pe măsură ce autorizațiile aflate în vigoare expiră.

Un grup de inițiativă civică a anunțat că rezultatul a fost obținut în urma unei campanii desfășurate în ultimele luni, la care au participat comunități locale, organizații civice, autorități și instituții religioase.

Demersurile au devenit posibile după intrarea în vigoare a OUG nr. 7/2026, care le permite consiliilor locale să hotărască dacă autorizează sălile de jocuri, dacă limitează activitatea acestora la anumite zone sau dacă le interzic complet.

Prima administrație din județul Iași care a aprobat interdicția a fost Consiliul Local Miroslava.

Ulterior, pe 27 aprilie, Consiliul Local Iași a adoptat în unanimitate proiectul „Fără păcănele”, prin care sălile de jocuri vor fi eliminate treptat, odată cu expirarea autorizațiilor existente.

Ultimele licențe valabile în municipiul Iași urmează să expire la sfârșitul lunii februarie 2027.

În municipiu mai funcționează 773 de aparate de tip slot-machine, dintr-un total de peste 105.800 de mijloace de joc autorizate la nivel național.