Norocul, reinventat: Loteria Română între AI, online și responsabilitate socială

Cu o istorie care depășește pragul unui secol, Compania Națională Loteria Română rămâne una dintre cele mai solide și recognoscibile instituții ale statului român. La 119 ani de la înființare, compania nu mizează doar pe capitalul de încredere acumulat în timp, ci și pe adaptarea la noile realități economice și tehnologice.

Anul 2024 a fost unul profitabil. Loteria Română a înregistrat o cifră de afaceri de peste 1,29 miliarde de lei și un profit net de peste 204 milioane de lei. Pentru 2025, conducerea estimează o creștere atât a veniturilor, cât și a profitului, până la 1,34 miliarde de lei, respectiv aproape 220 de milioane de lei. Motorul acestei evoluții este digitalizarea, în special dezvoltarea canalului de vânzare online, devenit o componentă centrală a strategiei companiei.

„Trendul ascendent este susținut de dezvoltarea canalului digital, care a devenit o parte esențială a strategiei companiei”, explică Ionuț Valeriu Andrei, Directorul General al Loteriei Române.

Dincolo de performanța financiară, o parte importantă din profit este redirecționată către proiecte de interes public, în domenii precum educația, cultura, sportul sau sănătatea. „Jucătorii știu că participarea la loto nu este doar un joc, ci și o contribuție la binele comun”, subliniază directorul general.

În 2025, Compania Națională Loteria Română a fost inclusă de Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes”, prilej cu care Ionuț Valeriu Andrei a vorbit despre rezultatele recente, investiții, provocări și direcțiile de dezvoltare ale instituției.

Rezultatele financiare confirmă stabilitatea companiei într-un context economic marcat de incertitudini. În 2024, Loteria Română a încheiat anul cu o cifră de afaceri de 1.291.086.090 lei și un profit net de 204.030.080 lei.

Pentru 2025, estimările sunt și mai ambițioase. „Prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 estimăm o cifră de afaceri de 1.346.033.500 lei și un profit net de 219.750.700 lei”, spune Ionuț Valeriu Andrei. Aceste proiecții se bazează, în principal, pe evoluția pozitivă a vânzărilor online, ca rezultat al proiectelor dezvoltate intern în ultimii ani.

În paralel cu digitalizarea, Loteria Română derulează un amplu proces de modernizare a rețelei fizice. Din 2024, compania a lansat un program complex de reamenajare a agențiilor, menit să revigoreze imaginea instituției și să îmbunătățească experiența participanților.

„Ne dorim o identitate clară, care să reflecte faptul că Loteria Română este o companie solidă, modernă și prietenoasă”, explică directorul general. Procesul vizează atât modernizări exterioare, cât și interioare, cu obiectivul de a crea spații de vânzare reprezentative, aliniate standardelor actuale.

În 2024, programul de investiții a inclus modernizarea a 154 de agenții standard, lucrări aflate în derulare. Pentru 2025, sunt aprobate lucrări similare pentru încă 150 de agenții, procedurile fiind deja în curs.

Dincolo de rezultate, ultimul an a fost unul dificil din punct de vedere operațional. „Loteria Română a traversat un context extrem de provocator, în care realizarea indicatorilor de performanță a fost serios influențată de modificări legislative majore”, explică Ionuț Valeriu Andrei.

Cea mai importantă schimbare a fost Legea nr. 107/2024, care limitează operarea jocurilor de tip videoloterie la localități cu minimum 15.000 de locuitori. Măsura a dus la retragerea a peste 1.300 de terminale și la o scădere semnificativă a veniturilor din această activitate. Dacă anterior videoloteria genera aproximativ 50% din veniturile companiei, ponderea a coborât sub 39%.

În acest context, compania a fost nevoită să se adapteze rapid, mai ales că legea a intrat în vigoare fără o perioadă de tranziție. Un rol esențial l-a avut lansarea platformei online de vânzare a biletelor loto, dezvoltată intern. În august 2025, încasările generate online au ajuns să reprezinte peste 13,8% din totalul încasărilor la jocurile loto.

La aceste provocări s-au adăugat modificările fiscale, majorarea taxelor aplicate jocurilor de noroc și noile reglementări privind persoanele autoexcluse sau indezirabile. „Provocarea majoră rămâne menținerea și atingerea indicatorilor de performanță într-un cadru legislativ tot mai restrictiv”, punctează directorul general.

Poziționarea Loteriei Române pe piață rămâne una distinctă. „Capitalul simbolic acumulat în 119 ani de activitate se bazează pe încredere, corectitudine și responsabilitate”, spune Ionuț Valeriu Andrei.

Un element diferențiator esențial este redistribuirea unei părți semnificative din profit către bugetul de stat și către proiecte de interes public. „Jucătorii simt că participarea la loto nu este doar un joc de noroc, ci și o contribuție la binele comun”, explică acesta, subliniind diferența față de operatorii privați.

Statutul de membru fondator al European Lotteries Association, încă din 1999, și rețeaua extinsă de vânzare, atât fizică, cât și online, consolidează poziția de lider a companiei pe piața jocurilor de noroc din România.

În spatele performanțelor stă o politică atentă de resurse umane. „Oamenii reprezintă cea mai importantă resursă a unei companii”, afirmă directorul general. Cultura organizațională a Loteriei Române este construită pe responsabilitate, transparență și respect, atât față de tradiție, cât și față de angajați.

Chiar și într-un context economic sensibil, compania caută soluții de motivare și fidelizare, de la beneficii prevăzute în contractul colectiv de muncă, până la prime, vouchere de vacanță și programe de formare profesională, adaptate dinamicii pieței jocurilor de noroc.

Pentru Loteria Română, jocul responsabil nu este un simplu slogan. „Este un principiu fundamental care ghidează întreaga activitate a companiei”, spune Ionuț Valeriu Andrei. În parteneriat cu Asociația Joc Responsabil, compania oferă jucătorilor instrumente concrete de sprijin, precum TEL_VERDE Joc Responsabil și servicii de consiliere.

Campaniile de prevenție, parteneriatul cu Federația Română de Volei, recertificarea European Lotteries pentru Joc Responsabil și implicarea în proiecte din domeniul sănătății, precum campania „Cadoul Vieții”, conturează un profil solid de responsabilitate socială.

Educația financiară reprezintă un alt pilon important, cu campanii demarate în a doua parte a anului 2025 și planuri de extindere în perioada următoare.

Într-un mediu economic marcat de presiuni fiscale și incertitudini geopolitice, Loteria Română adoptă o strategie prudentă. „Suntem atenți, prudenți și ne adaptăm constant activitatea pentru a elimina riscurile”, explică directorul general.

Privind spre viitor, optimismul rămâne moderat, dar ferm. „Întotdeauna perioadele grele ne-au obligat să găsim soluții”, spune Ionuț Valeriu Andrei. Compania urmărește cu interes evoluțiile din zona inteligenței artificiale, văzută ca o componentă esențială în dezvoltarea proiectelor viitoare, inclusiv în zona de pariuri sportive și casino online.

Definită într-o singură frază, identitatea companiei rămâne neschimbată: „Datorită tradiției și încrederii de care ne bucurăm, Loteria Română este și va rămâne o companie solidă pe care românii și statul se pot baza”.

Sloganul „Noroc pentru toți românii” nu este doar o formulă de marketing, ci o expresie a unei misiuni asumate de peste un secol, construită pe corectitudine, responsabilitate și profesionalism.