Poliția britanică anunță arestări la proteste. Sloganurile care pot duce la intervenția forțelor de ordine

Autoritățile britanice au anunțat o schimbare semnificativă în modul de gestionare a protestelor legate de conflictul israeliano-palestinian, în contextul intensificării amenințărilor la adresa comunității evreiești și al unor evenimente violente recente.

Declarațiile vin în paralel cu acțiuni de protest desfășurate de activiști pro-palestinieni, inclusiv în fața unor instituții penitenciare, unde politicieni și susținători cer intervenții medicale pentru deținuți aflați în greva foamei.

Evoluțiile au readus în atenția publică dezbaterea privind libertatea de exprimare, aplicarea legislației privind infracțiunile motivate de ură și responsabilitățile statului în menținerea ordinii publice.

Șefii unor structuri importante ale poliției din Regatul Unit au transmis că vor adopta o poziție mai fermă față de anumite sloganuri scandate în timpul protestelor, pe fondul evaluării unui context de securitate modificat.

Într-o declarație comună, comisarul Poliției Metropolitane din Londra, Sir Mark Rowley, și șeful Poliției din Greater Manchester, Sir Stephen Watson, au afirmat că anumite expresii utilizate la manifestații vor fi tratate cu mai multă severitate de către forțele de ordine.

Cei doi oficiali au arătat că decizia este influențată de evenimente recente, inclusiv atacul armat de pe plaja Bondi, precum și de amenințările în creștere îndreptate împotriva comunității evreiești.

Potrivit declarației, evaluarea riscurilor a fost revizuită, iar forțele de poliție vor acționa într-un mod mai asertiv în ceea ce privește menținerea ordinii și aplicarea legii.

Un reprezentant al Poliției Metropolitane a precizat că, pe lângă sloganul „globalizați intifada”, și alte scandări, precum „de la râu până la mare”, ar putea conduce la arestări, în funcție de contextul în care sunt folosite și de impactul acestora asupra siguranței publice.

În documentul comun, Sir Mark Rowley și Sir Stephen Watson au subliniat că, începând cu anul 2023, au fost înregistrate creșteri semnificative ale infracțiunilor motivate de ură antisemită, ale protestelor și ale abuzurilor online.

Potrivit declarației, aceste evoluții au generat un climat de teamă și au afectat sentimentul de siguranță al membrilor comunității evreiești, inclusiv în apropierea sinagogilor și a altor spații comunitare.

„Infracțiunile motivate de ură antisemită au crescut, protestele s-au intensificat, iar abuzurile online s-au amplificat din 2023.

Aceste tendințe creează teamă reală și perturbă viața de zi cu zi, având un impact asupra modului în care comunitatea evreiască se simte în siguranță atunci când participă la activități religioase sau comunitare”, se arată în declarația comună.

Cei doi oficiali au menționat și situația școlilor evreiești, unde copiii sunt protejați prin măsuri de securitate sporite și prezență constantă a forțelor de ordine.

„Copiii evrei frecventează școli împrejmuite de garduri, păzite de agenți de securitate și de patrule regulate ale poliției. Nicio comunitate nu ar trebui să fie nevoită să trăiască astfel”, au transmis aceștia.

Anunțul poliției a fost urmat de reacții din partea organizațiilor care monitorizează fenomenul antisemitismului. Un purtător de cuvânt al organizației Campaign Against Anti-Semitism a declarat că schimbarea de abordare vine după o perioadă îndelungată de critici la adresa modului în care au fost gestionate protestele pro-palestiniene.

„După mai mult de doi ani și după moartea a peste zece evrei, șefii poliției par să fi realizat, în sfârșit, gravitatea situației”, a afirmat reprezentantul organizației, adăugând că există îngrijorări legate de aplicarea efectivă a noilor măsuri.

În declarația citată, organizația a subliniat că rămâne de văzut în ce măsură măsurile anunțate vor putea fi implementate, având în vedere precedentele și amploarea protestelor din ultimii ani.

Surse din cadrul Poliției Metropolitane au indicat că noua abordare va necesita o colaborare strânsă cu Serviciul de Procuratură al Coroanei, instituția responsabilă de formularea acuzațiilor.

Potrivit acestora, fiecare caz va fi analizat individual, iar aplicarea legii va depinde de circumstanțele specifice și de evaluarea juridică a probelor.

TWO YEARS TOO LATE: Police say “Globalize the Intifada” chants will finally be banned in London and Manchester. Instead of waiting 2 years for the chant to spark real world violence, maybe they should have just listened to British Jews 🤷‍♂️ pic.twitter.com/7HYIji08u9 — Hen Mazzig (@HenMazzig) December 17, 2025

Oficialii au precizat că schimbarea nu presupune automat arestări în toate situațiile, ci o atenție sporită asupra modului în care anumite expresii sunt folosite și percepute în contextul actual de securitate.

În paralel cu aceste evoluții, o serie de proteste au avut loc în fața închisorii HMP Bronzefield din Ashford, Surrey, unde activiști și politicieni au cerut transferarea la spital a unei activiste aflate în greva foamei.

Zarah Sultana, deputat din partea formațiunii Your Party, a declarat că va rămâne în fața penitenciarului până când Qesser Zuhrah, o activistă Palestine Action în vârstă de 20 de ani, va fi transportată pentru îngrijiri medicale.

Zarah Sultana a ajuns în fața închisorii în cursul dimineții de miercuri și a publicat imagini și înregistrări video pe rețelele de socializare. Aceasta a afirmat că a contactat oficiali guvernamentali, inclusiv pe David Lammy și pe Wes Streeting, solicitând intervenția acestora.

„Nu plec nicăieri până când HMP Bronzefield nu acceptă transferul cu ambulanța pentru ca Qesser să primească îngrijirile medicale de urgență de care are nevoie”, a scris parlamentara pe platforma X.

Potrivit informațiilor furnizate de avocații activiștilor, opt membri ai grupării Palestine Action se află în greva foamei în detenție. Reprezentanții legali au declarat că, până săptămâna trecută, cinci dintre aceștia fuseseră deja transportați la spital.

Qesser Zuhrah se află în greva foamei de 46 de zile, în așteptarea procesului. Conform informațiilor transmise de echipa sa juridică, aceasta a pierdut o cantitate semnificativă de greutate, întâmpină dificultăți de deplasare și prezintă un puls constant peste 100 de bătăi pe minut.

Subiectul a fost adus și în Parlament, unde Jeremy Corbyn, deputat Your Party și fost lider al Partidului Laburist, a cerut guvernului să se întâlnească cu familiile celor aflați în greva foamei. Solicitarea a fost respinsă de ministrul justiției, Jake Richards.

„Din fericire, Ministerul Justiției și serviciul penitenciar dispun de ghiduri și proceduri solide și adecvate pentru gestionarea acestor situații. Sunt mulțumit, iar ministerul este mulțumit, că aceste proceduri sunt puse în aplicare”, a declarat Jake Richards în Camera Comunelor.

Evoluțiile recente reflectă o perioadă de tensiune în Regatul Unit, în care protestele legate de conflictul din Orientul Mijlociu, preocupările privind securitatea internă și dezbaterile privind drepturile civile se intersectează.

Autoritățile au subliniat că noile măsuri nu vizează limitarea dreptului la protest, ci aplicarea legii în contextul evaluării riscurilor actuale.

În același timp, protestele din fața instituțiilor penitenciare și implicarea unor parlamentari indică nivelul de mobilizare din jurul situației deținuților.

Atât poliția, cât și reprezentanții guvernului au transmis că fiecare situație va fi tratată conform cadrului legal existent.