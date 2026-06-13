Într-o atmosferă de gală pe Los Angeles Stadium, în fața unei tribune pline de vedete și fani entuziaști, echipa națională a SUA a oferit o reprezentație de forță împotriva Paraguayului, terminând meciul cu un scor confortabil de 4-1 (3-0, la pauză). Un avertisment pentru viitori adversari.

Meciul a început sub semnul intensității, ambele echipe căutând să deschidă scorul rapid. După câteva minute de pregătire, ghinionul a lovit tabăra paraguayană în minutul 7: o pasă a lui Weston McKennie a fost deviată nefericit în propria poartă de Damian Bobadilla, declanșând o explozie de bucurie în tribune. 1-0 pentru SUA!

După ce un prim gol a fost anulat pe motiv de offside în minutul 28, SUA nu a slăbit ritmul.

Folarin Balogun a ieșit la rampă și a confirmat forma sa excelentă:

Minutul 31: După o cursă fantastică pe flancul stâng a lui Christian Pulisic, Balogun a finalizat clinic pentru 2-0.

Minutul 45+5: Chiar înainte de pauză, după o pasă decisivă a lui Tillman, același Balogun a înscris cu un „laser” cu piciorul stâng, stabilind scorul de 3-0.

Această performanță evocă istoria, fiind o repetiție a scorului de 3-0 înregistrat între cele două selecționate la Campionatul Mondial din 1930.

Partea a doua a debutat cu o altă față a echipei antrenate de Gustavo Alfaro. Paraguayul a început să pună presiune, forțându-i pe americani să se retragă în propria jumătate. După o serie de ocazii la poarta SUA în minutele 48-50, Miguel Almiron a văzut cartonașul galben, iar jocul a devenit mult mai nervos.

Mauricio Pochettino a operat modificări tactice importante la pauză: Sebastian Berhalter, fiul fostului selecționer Gregg Berhalter, l-a înlocuit pe strălucitorul Christian Pulisic, care a fost motorul atacului în prima repriză.

La Paraguay, Mauricio a intrat în locul lui Damian Bobadilla, într-o încercare disperată a tehnicianului Alfaro de a revigora ofensiva.

Paraguayul a reușit să revină pe tabelă în minutul 73, reducând din diferență prin reușita lui Mauricio, care a fructificat cu succes o pasă decisivă venită de la Julio Enciso. SUA-Paraguay: 3-1.

Golul a venit ca o încununare a insistențelor ofensive ale oaspeților, chiar pe fondul unor schimbări tactice efectuate de Mauricio Pochettino, care i-a introdus pe teren pe Ricardo Pepi și Timothy Weah în locul lui Folarin Balogun, respectiv Sergiño Dest, în încercarea de a securiza avantajul. Dar și de a calma jocul după un fault comis de Antonee Robinson în preajma fazei golului.

Pe măsură ce meciul se apropia de final, tensiunea a crescut vizibil pe Los Angeles Stadium, Paraguayul încercând să forțeze reducerea diferenței prin schimbări multiple în minutul 79, moment marcat și de un cartonaș galben primit de Diego Gómez.

Jocul a devenit fragmentat, cu numeroase faulturi tactice comise de ambele părți și o fază de offside la Gustavo Gómez, reflectând disperarea oaspeților de a reveni în joc.

În pofida unei tentative de gol a lui Ricardo Pepi în minutul 89 și a cartonașului galben încasat de Alex Arce pentru o intervenție dură, americanii au reușit să gestioneze finalul de meci, menținând controlul în fața unui public electrizat care a susținut neîncetat ambele formații până la fluierul final.

În minutele de prelungire, Statele Unite ale Americii au pecetluit victoria cu stil, stabilind scorul final de 4-1 în minutul 90'+8'. După o presiune constantă exercitată pe final, acțiunea s-a concretizat printr-o fază ofensivă începută cu tentativa lui Timothy Weah din minutul 90'+7', finalizată în cele din urmă cu succes. Declanșând o nouă explozie de bucurie în rândul celor peste 70.000 de fani prezenți la Los Angeles.

Disciplină. Meciul a fost intens, cu intervenții dure din partea ambelor tabere. Pe lângă cele menționate, Juan Jose Caceres (9') și Miguel Almiron (50'), Junior Alonso (90'+2) au fost avertizați pentru Paraguay.

Evoluții individuale. Christian Pulisic a reafirmat de ce este „Căpitanul Americii”, fiind implicat direct în crearea fazelor periculoase, în timp ce Folarin Balogun s-a transformat în adevăratul lider al atacului, fiind la un pas de un hat-trick istoric.

Cu un avantaj de trei goluri la pauză și o evoluție solidă în prima repriză, SUA a demonstrat că este o forță serioasă la acest turneu, lăsând publicul din Los Angeles să viseze la o campanie de succes pe teren propriu.

Cronica unui meci frumos, cu ajutorul FIFA.