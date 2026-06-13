USA – Paraguay: 4-1. Spectacol total în inima Californiei. CM Fotbal 2026
- Dosofteea Lainici
- 13 iunie 2026, 06:03
Într-o atmosferă de gală pe Los Angeles Stadium, în fața unei tribune pline de vedete și fani entuziaști, echipa națională a SUA a oferit o reprezentație de forță împotriva Paraguayului, terminând meciul cu un scor confortabil de 4-1 (3-0, la pauză). Un avertisment pentru viitori adversari.
Început fulminant pentru SUA
Meciul a început sub semnul intensității, ambele echipe căutând să deschidă scorul rapid. După câteva minute de pregătire, ghinionul a lovit tabăra paraguayană în minutul 7: o pasă a lui Weston McKennie a fost deviată nefericit în propria poartă de Damian Bobadilla, declanșând o explozie de bucurie în tribune. 1-0 pentru SUA!
După ce un prim gol a fost anulat pe motiv de offside în minutul 28, SUA nu a slăbit ritmul.
Folarin Balogun a ieșit la rampă și a confirmat forma sa excelentă:
Minutul 31: După o cursă fantastică pe flancul stâng a lui Christian Pulisic, Balogun a finalizat clinic pentru 2-0.
Minutul 45+5: Chiar înainte de pauză, după o pasă decisivă a lui Tillman, același Balogun a înscris cu un „laser” cu piciorul stâng, stabilind scorul de 3-0.
Această performanță evocă istoria, fiind o repetiție a scorului de 3-0 înregistrat între cele două selecționate la Campionatul Mondial din 1930.
Reacția Paraguayului și schimbări tactice
Partea a doua a debutat cu o altă față a echipei antrenate de Gustavo Alfaro. Paraguayul a început să pună presiune, forțându-i pe americani să se retragă în propria jumătate. După o serie de ocazii la poarta SUA în minutele 48-50, Miguel Almiron a văzut cartonașul galben, iar jocul a devenit mult mai nervos.
Mauricio Pochettino a operat modificări tactice importante la pauză: Sebastian Berhalter, fiul fostului selecționer Gregg Berhalter, l-a înlocuit pe strălucitorul Christian Pulisic, care a fost motorul atacului în prima repriză.
La Paraguay, Mauricio a intrat în locul lui Damian Bobadilla, într-o încercare disperată a tehnicianului Alfaro de a revigora ofensiva.
Primul gol pentru Paraguay
Paraguayul a reușit să revină pe tabelă în minutul 73, reducând din diferență prin reușita lui Mauricio, care a fructificat cu succes o pasă decisivă venită de la Julio Enciso. SUA-Paraguay: 3-1.
Golul a venit ca o încununare a insistențelor ofensive ale oaspeților, chiar pe fondul unor schimbări tactice efectuate de Mauricio Pochettino, care i-a introdus pe teren pe Ricardo Pepi și Timothy Weah în locul lui Folarin Balogun, respectiv Sergiño Dest, în încercarea de a securiza avantajul. Dar și de a calma jocul după un fault comis de Antonee Robinson în preajma fazei golului.
Pe măsură ce meciul se apropia de final, tensiunea a crescut vizibil pe Los Angeles Stadium, Paraguayul încercând să forțeze reducerea diferenței prin schimbări multiple în minutul 79, moment marcat și de un cartonaș galben primit de Diego Gómez.
Ultimul gol, în prelungiri
Jocul a devenit fragmentat, cu numeroase faulturi tactice comise de ambele părți și o fază de offside la Gustavo Gómez, reflectând disperarea oaspeților de a reveni în joc.
În pofida unei tentative de gol a lui Ricardo Pepi în minutul 89 și a cartonașului galben încasat de Alex Arce pentru o intervenție dură, americanii au reușit să gestioneze finalul de meci, menținând controlul în fața unui public electrizat care a susținut neîncetat ambele formații până la fluierul final.
În minutele de prelungire, Statele Unite ale Americii au pecetluit victoria cu stil, stabilind scorul final de 4-1 în minutul 90'+8'. După o presiune constantă exercitată pe final, acțiunea s-a concretizat printr-o fază ofensivă începută cu tentativa lui Timothy Weah din minutul 90'+7', finalizată în cele din urmă cu succes. Declanșând o nouă explozie de bucurie în rândul celor peste 70.000 de fani prezenți la Los Angeles.
Statistici
Disciplină. Meciul a fost intens, cu intervenții dure din partea ambelor tabere. Pe lângă cele menționate, Juan Jose Caceres (9') și Miguel Almiron (50'), Junior Alonso (90'+2) au fost avertizați pentru Paraguay.
Evoluții individuale. Christian Pulisic a reafirmat de ce este „Căpitanul Americii”, fiind implicat direct în crearea fazelor periculoase, în timp ce Folarin Balogun s-a transformat în adevăratul lider al atacului, fiind la un pas de un hat-trick istoric.
Cu un avantaj de trei goluri la pauză și o evoluție solidă în prima repriză, SUA a demonstrat că este o forță serioasă la acest turneu, lăsând publicul din Los Angeles să viseze la o campanie de succes pe teren propriu.
Cronica unui meci frumos, cu ajutorul FIFA.