În octombrie 1989, într-o perioadă în care Europa de Est fierbea sub presiunea schimbărilor democratice, Bucureștiul trăia sub o tăcere apăsătoare, protejat de zidurile ideologice ale unui regim ce se credea invulnerabil. Cu toate acestea, în spatele ușilor închise ale diplomației militare, avertismentele curgeau.

O mărturie istorică de o valoare excepțională, oferită de viceamiralul (r) Ștefan Dinu în volumul său de memorii „Condamnat la discreție”, dezvăluie faptul că prăbușirea lui Nicolae Ceaușescu nu a fost o surpriză pentru serviciile de informații, ci un scenariu scris de sovietici, transmis și, în mod tragic, ignorat. Evenimentele din România erau programate și se vor desfășura exact așa cum ne-au avertizat iugoslavii.

În toamna anului 1989, tensiunea din regiune devenise palpabilă. În timp ce Polonia și Ungaria deschiseseră deja drumul reformelor, România rămăsese prizoniera unui naționalism-comunism rigid. În acest context, relația dintre Direcția de Informații Militare (DIM), condusă de Ștefan Dinu, și omologii iugoslavi a căpătat o importanță critică.

Într-o întâlnire desfășurată la Belgrad, generalul-locotenent Georgio Iovici, omologul iugoslav al viceamiralului Dinu, a făcut un gest care depășea cadrul uzual al protocolului militar. Sub umbrela „tradiționalei obligații de reciprocitate”, Iovici a ales să vorbească deschis. L-a invitat pe atașatul militar al României, colonelul Manea Dumitru la o discuție.

Nu era un dialog între doi inamici, ci o avertizare între profesioniști care înțelegeau că seismul politic ce cuprindea continentul nu va ocoli România. Iugoslavii nu doar că anticipau o schimbare, dar dețineau informații clare despre modul în care aceasta avea să fie declanșată.

Ceea ce viceamiralul Dinu a consemnat în memoriile sale reprezintă, practic, anatomia unui regim care se pregătea să cadă. Iugoslavii au prezentat un plan detaliat pe două etape, care a devenit ulterior realitatea sângeroasă a lunii decembrie:

Prima etapă: detonarea la granițe. Destabilizarea urma să înceapă în orașele de frontieră. Iugoslavii identificaseră corect faptul că zonele de graniță erau punctele cele mai vulnerabile, acolo unde populația avea acces la informații din exterior și unde nemulțumirea socială putea fi ușor catalizată.

A doua etapă: extinderea și diversiunea. Faza finală viza marile centre urbane din interiorul țării. Avertismentul cel mai grav viza infiltrarea unor „indivizi pregătiți special” care, sub masca turiștilor, aveau misiunea de a amplifica panica și de a provoca acte de diversiune, menite să forțeze armata să intervină împotriva propriei populații.

Dinu: “După ce și-a justificat inițiativa, ca o dovadă a prieteniei tradiționale și a obligațiilor de reciprocitate statornicite între țările noastre, generalul iugoslav a solicitat să se comunice la București despre existența unor planuri care vizau răsturnarea regimului politic din România. Sursele din care proveneau informațiile nu ne erau dezvăluite.

Totuși, ni s-a dat a înțelege că datele au fost obținute din capitalele unor țări vecine ca Budapesta, Sofia și Moscova, unde el, personal, făcuse recent o călătorie în circuit. Din contactele avute în cercurile militare și politico-militare din aceste țări rezulta că, la o dată foarte apropiată, în România urma să aibă loc unele acțiuni destabilizatoare.

În decursul întrevederii, timp de peste o oră, omologul meu iugoslav a descris un adevărat scenariu al evenimentelor ce urmau să aibă loc. Se menționa faptul că vor fi organizate, mai întâi, pătrunderea unor grupuri de indivizi pregătiți special care, sub acoperirea de turiști, vor veniți la neamuri sau prieteni, la momentul potrivit vor provoca tulburări și panică în rândul populației, îndemnând la revoltă și nesupunere față de autoritățile românești”.

Cea mai tulburătoare parte a relatării lui Ștefan Dinu este constatarea lipsei de reacție a structurilor de putere din România. Deși informațiile au ajuns la destinație, Securitatea și Ministerul de Interne, au rămas blocat într-o stare de negare.

Ștefan Dinu descrie o atmosferă de izolare totală la vârful piramidei puterii. În timp ce serviciile externe ale țărilor vecine, inclusiv cele ale iugoslavilor sau ale maghiarilor, aveau o imagine clară a evoluțiilor din România, Nicolae și Elena Ceaușescu erau convinși că pot opri istoria prin forță.

Memoriile viceamiralului subliniază o concluzie amară: prăbușirea nu a fost un accident al istoriei, ci rezultatul unei rupturi iremediabile între realitatea brutală din teren și percepția distorsionată a unui cuplu dictatorial care nu mai înțelegea legile fundamentale ale propriei armate.

Relatarea lui Ștefan Dinu nu este doar o cronică a unor evenimente de culise, ci o lecție despre cum informația, atunci când este ignorată din orgoliu sau frică, devine ineficientă.

România anilor '89 a fost „condamnată la discreție”, așa cum sugerează chiar titlul memoriilor viceamiralului, însă istoria a demonstrat că, oricât de mult s-ar fi încercat izolarea țării, adevărul despre iminența prăbușirii regimului trecea deja granițele, purtat de vânturile schimbării care suflau dinspre Belgrad, Budapesta sau Varșovia.

Privind în urmă, mărturia viceamiralului Ștefan Dinu ne oferă imaginea unei Românii care, în toamna lui 1989, era deja în afara istoriei comuniste, așteptând doar un „incident”, precum cel de la Timișoara, pentru ca întregul eșafodaj să se prăbușească sub propria greutate.