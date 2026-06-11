Cum pregătesc călugării de pe Muntele Athos orezul cu varză

Printre preparatele apreciate de călugării de la Muntele Athos se numără și orezul cu varză, o mâncare de post ușor de pregătit, potrivită pentru zilele în care timpul pentru gătit este limitat, iar rugăciunea este pusă pe primul loc. Cu toate că nu are ingrediente sofisticate, acest fel de mâncare va fi pe placul întregii familii.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

o varză mare;

o cană de orez;

patru tulpini de țelină mărunțite;

două cepe tocate;

patru căței de usturoi mărunțiți;

două foi de dafin;

chimen, după gust;

oregano, după gust;

300 ml ulei;

un pahar de vin roșu

două linguri de bulion;

un praf de scorțișoară;

sare, după gust;

piper, după gust.

Pentru început, varza se curăță de frunzele exterioare și de cotor, apoi se taie în fâșii potrivite. Aceasta se pune într-o oală încăpătoare împreună cu orezul spălat în prealabil, țelina mărunțită, ceapa și usturoiul tocate fin.

Peste ingrediente se adaugă foile de dafin, sare și ulei, după care se toarnă suficientă apă cât să le acopere. Oala se acoperă cu un capac și se lasă la foc potrivit până când varza și orezul încep să se înmoaie.

Între timp, se pregătește sosul. Într-un vas separat se amestecă bulionul cu oregano, chimenul, scorțișoara și piperul.

Când varza și orezul sunt aproape fierte, sosul se toarnă peste acestea și se amestecă ușor pentru ca aromele să se distribuie uniform. Preparatul se mai lasă câteva minute pe foc, până când lichidul scade complet.