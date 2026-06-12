Ministerul de Externe al Republicii Populare Chineze a confirmat vineri arestarea lui Min Zin, cetățean american și director al unui important think-tank dedicat analizei situației din Myanmar, acesta fiind suspectat de activități de spionaj și de punerea în pericol a securității naționale a Chinei, potrivit agenției Reuters.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al ministerului, Lin Jian, în cadrul unei conferințe de presă regulate. Potrivit autorităților chineze, Min Zin a fost plasat în detenție penală în conformitate cu legislația națională.

Cazul este urmărit cu atenție, în contextul în care relațiile dintre Beijing și Washington încearcă să se stabilizeze după perioada recentă de tensiuni diplomatice.

Oficialul chinez a precizat că autoritățile au informat Consulatul General al Statelor Unite din Guangzhou cu privire la arestare.

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, citate de Reuters sub protecția anonimatului, Min Zin ar fi fost reținut pe aeroportul din Kunming, în provincia chineză Yunnan, la aproximativ două săptămâni după sosirea sa în țară.

Min Zin este director executiv al Institute for Strategy and Policy (ISP-Myanmar), un centru de analiză care monitorizează evoluțiile politice, economice și de securitate din Myanmar.

Fost activist al mișcării pro-democrație din Myanmar din 1988, acesta a studiat științe politice la Universitatea California din Berkeley. După lovitura de stat militară din Myanmar din 2021, organizația pe care o conduce și-a mutat activitatea în afara țării.

Institutul a publicat în ultimii ani numeroase analize privind războiul civil din Myanmar, tranziția politică și situația economică dificilă a statului din Asia de Sud-Est.

Arestarea survine într-un moment delicat pentru relațiile dintre Statele Unite și China. Cele două puteri încearcă să reducă tensiunile diplomatice și economice acumulate în ultimii ani, inclusiv după vizita efectuată luna trecută la Beijing de președintele american Donald Trump.

În paralel, Myanmar rămâne una dintre cele mai instabile țări din regiune după lovitura de stat din 2021, când armata a înlăturat guvernul ales democratic condus de laureata Premiului Nobel pentru Pace, Aung San Suu Kyi.

Conflictul dintre junta militară și grupările armate pro-democrație continuă să afecteze grav țara, iar activitatea organizațiilor care analizează situația din Myanmar este urmărită îndeaproape de actorii regionali și internaționali.

Beijingul și-a exprimat în mod public sprijinul pentru actuala conducere de la Naypyidaw, instalată după alegerile contestate organizate de autoritățile militare.

Scrutinul a fost criticat de numeroase organizații internaționale și de opoziția politică, care au acuzat excluderea principalelor formațiuni democratice, inclusiv partidul condus de Aung San Suu Kyi.

Până la acest moment, Departamentul de Stat al SUA și Institute for Strategy and Policy nu au transmis poziții oficiale privind arestarea lui Min Zin.