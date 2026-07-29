Oligarhul moldovean Veaceslav Platon a contestat marți, în fața unui tribunal din Londra, cererea de extrădare formulată de autoritățile din Republica Moldova, susținând că dosarul penal împotriva sa are motivații politice. Cazul vizează acuzații privind implicarea sa într-o presupusă rețea de spălare de bani estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Platon, în vârstă de 53 de ani, a fost arestat în Marea Britanie anul trecut, în baza unei cereri de extrădare formulate de Chișinău.

Procurorii moldoveni îl acuză că a contribuit la transferul unor sume uriașe de bani din Rusia în perioada 2010–2014, într-un dosar cunoscut drept una dintre cele mai ample operațiuni de spălare de bani din regiune.

Potrivit autorităților moldovene, Veaceslav Platon ar fi făcut parte dintr-o rețea infracțională care a transferat fonduri prin conturi deschise la Moldindconbank, a doua cea mai mare bancă din Republica Moldova, instituție la care acesta deținea acțiuni.

Conform procurorilor, banii erau prezentați drept plăți sau împrumuturi legitime. Ulterior, susțin anchetatorii, Platon și alți participanți la schemă ar fi orchestrat neplata obligațiilor, iar prin intermediul unor procese ar fi obținut hotărâri judecătorești care ofereau aparență de legalitate transferurilor financiare.

În fața Tribunalului Magistratului din Westminster, avocații lui Platon au afirmat că procedurile judiciare urmăresc, în realitate, „neutralizarea lui ca amenințare politică”. Ei susțin că dosarul ar fi fost construit pentru a permite statului moldovean să îi confiște participațiile deținute la Moldindconbank și la Agroindbank, cea mai mare bancă din Republica Moldova.

La rândul său, Platon a declarat că intenționa să o sprijine pe președinta Maia Sandu, însă susține că aceasta l-ar fi perceput drept o amenințare din cauza influenței sale în sectorul financiar.

„Eram proprietarul acțiunilor celor două mari bănci ale țării și a trei dintre cele mai mari companii de asigurări din țară. Nu exista nicio persoană mai influentă decât mine în țară în ceea ce privește economia și finanțele, așa că ea a văzut în mine o amenințare”, a declarat Platon, prin intermediul unui interpret, în fața instanței.

Reprezentanții autorităților moldovene au respins ferm argumentele apărării. În documentele depuse la instanță, avocata Catherine Brown a susținut că dosarul nu are nicio componentă politică.

„Urmăririle penale împotriva lui Platon nu au motivație politică. Acestea se bazează pe dovezi de criminalitate care stau la baza unor acuzații întemeiate”, se arată în argumentele scrise prezentate instanței.

Autoritățile mai susțin că afirmațiile privind presupusa persecuție politică reprezintă o încercare de a evita răspunderea penală și de a împiedica extrădarea în Republica Moldova.

Veaceslav Platon a fost condamnat în Republica Moldova în 2017 pentru spălare de bani, însă ulterior a fost eliberat în urma unei căi de atac.

Audierea privind extrădarea sa din Marea Britanie va continua în luna august și va fi reluată în noiembrie. Instanța britanică urmează să stabilească ulterior data la care va pronunța decizia privind cererea de extrădare.