Emiratele Arabe Unite au suspendat toate schimburile comerciale, operațiunile comerciale și tranzacțiile financiare cu Iranul „până la noi ordine”, în urma unei noi escaladări militare în regiune, a anunțat Ministerul de Externe de la Abu Dhabi, potrivit informațiilor furnizate de Financial Times.

Decizia a fost comunicată miercuri, 19 august, după ce autoritățile emirateze au afirmat că două rachete balistice lansate din Iran au fost detectate în apropierea teritoriului țării.

Anunțul marchează o nouă deteriorare a relațiilor dintre Abu Dhabi și Teheran și vine într-un moment în care traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este puternic afectat de conflictul regional. Iranul neagă că ar fi lansat rachetele și acuză Emiratele de formularea unor acuzații nefondate.

Afra Al Hameli, directoarea Departamentului de Comunicare Strategică din Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite, a declarat că suspendarea este legată de „escaladările regionale care subminează pacea și securitatea regională și internațională”.

„Având în vedere escaladările regionale, toate schimburile comerciale, operațiunile comerciale și tranzacțiile financiare cu Iranul au fost suspendate până la noi ordine”, a transmis oficiala emirateză.

Autoritățile de la Abu Dhabi au precizat că, în pofida suspendării, Emiratele își mențin angajamentul față de dreptul internațional, standardele globale și protejarea sistemului financiar internațional.

Nu a fost indicat un termen pentru reluarea operațiunilor comerciale și financiare cu Iranul.

Decizia economică vine după un incident raportat marți, 18 august. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au detectat două rachete balistice lansate din Iran către țară.

Potrivit autorităților emirateze, una dintre rachete a căzut în afara apelor teritoriale ale Emiratelor, iar cealaltă în interiorul acestora. Ulterior, evaluările militare au indicat că proiectilele ar fi vizat traficul maritim din regiune.

Locuitorii din Emirate au primit marți o alertă privind o posibilă amenințare cu rachete și au fost îndemnați să se adăpostească. Autoritățile au transmis ulterior că situația a revenit la normal.

Incidentul este prezentat de autoritățile emirateze drept o nouă amenințare la adresa securității țării și a navigației comerciale în Golf.

Teheranul neagă responsabilitatea pentru lansarea rachetelor. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a respins afirmațiile Emiratelor și a cerut statelor din regiune să evite acuzațiile pe care Iranul le consideră nefondate.

Prin urmare, informațiile privind originea și responsabilitatea pentru cele două rachete provin în acest moment din declarațiile autorităților emirateze, în timp ce partea iraniană contestă versiunea Abu Dhabi.

Decizia Emiratelor vine după mai multe incidente care au afectat nave comerciale asociate Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) în Strâmtoarea Ormuz.

Emiratele au acuzat Iranul de atacarea unor nave ADNOC în cursul lunii august. Reuters a relatat pe 13 august că două nave ale companiei au fost atacate în strâmtoare, fără victime raportate. O zi mai târziu, autoritățile emirateze au anunțat un alt incident care a implicat o navă operată de ADNOC.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut puternic în ultimele zile. Datele de monitorizare a transporturilor maritime citate de Reuters indicau că doar cinci nave de marfă au traversat strâmtoarea sâmbătă, iar duminică nu a fost înregistrată nicio trecere comparabilă. Înainte de izbucnirea războiului, prin această rută treceau peste 130 de nave zilnic.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Înaintea actualei crize, aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat transportate la nivel mondial treceau prin această zonă.

Actualul incident se înscrie într-o serie mai amplă de atacuri și acuzații reciproce dintre Iran și Emiratele Arabe Unite.

În mai, Ministerul Apărării emiratez a anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat 12 rachete balistice, trei rachete de croazieră și patru drone lansate din Iran. În aceeași perioadă, autoritățile au raportat un atac cu dronă asupra zonei industriale petroliere din Fujairah.

Tot în mai, o dronă a lovit infrastructura electrică din exteriorul perimetrului de securitate al centralei nucleare Barakah. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a precizat ulterior că nu au fost raportate scurgeri radioactive, însă atacul a provocat un incendiu și întreruperea temporară a alimentării externe cu energie a unuia dintre reactoare.

Autoritățile emirateze au spus atunci că dronele proveneau din Irak, fără ca un grup să revendice atacul.

Suspendarea anunțată de Abu Dhabi adaugă o dimensiune economică unei confruntări care până acum a avut efecte în principal asupra securității și transporturilor maritime.

Pentru Emiratele Arabe Unite, măsura vine într-un moment în care navigația prin Strâmtoarea Ormuz este deja sever perturbată, iar atacurile asupra navelor comerciale afectează una dintre principalele rute pentru transportul mondial de energie.

Reluarea comerțului și a tranzacțiilor financiare cu Iranul nu are, deocamdată, un calendar anunțat. Abu Dhabi leagă ridicarea suspendării de evoluția situației regionale.