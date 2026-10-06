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Reguli noi pentru examenul de medic și farmacist specialist. Peste 3.900 de candidați sunt înscriși

Reguli noi pentru examenul de medic și farmacist specialist. Peste 3.900 de candidați sunt înscrișiexamen admitere. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Peste 3.900 de candidați vor susține, începând de miercuri, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist. Sesiunea se desfășoară în perioada 7 octombrie – 3 noiembrie 2026, iar în acest an este introdus, pentru prima dată, un sistem unitar de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă, a anunțat Ministerul Sănătății.

Reguli noi pentru examenul de medic și farmacist specialist

Ministerul Sănătății a anunțat marți că peste 3.900 de candidați s-au înscris la examenul organizat în această sesiune.

Una dintre principalele schimbări vizează modul în care vor fi stabilite subiectele probei scrise. Pentru prima dată, acestea vor fi unice la nivel național, pentru fiecare specialitate.

Subiecte identice în toate centrele universitare

Candidații care susțin examenul pentru aceeași specialitate vor primi aceleași subiecte, indiferent de centrul universitar în care participă la probă. Ministerul Sănătății susține că noul sistem urmărește asigurarea unei evaluări „corecte, transparente și unitare” pentru toți candidații.

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„Aplicăm aceleași reguli, aceleași standarde și același nivel de exigență, indiferent de centrul universitar în care se susține examenul. Competența trebuie să fie singurul criteriu care contează”, a transmis instituția.

În ziua examenului, subiectele vor fi elaborate de Comisia națională, din care fac parte coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. După stabilirea acestora, subiectele vor fi transmise simultan către toate centrele de examen, printr-un canal securizat.

Medic

Sursa foto: Freepik

Cum va fi organizată proba scrisă

Proba scrisă se va desfășura în aceeași zi și la aceeași oră în toate centrele universitare.

Candidații vor avea de rezolvat 10 subiecte, care vor corespunde unor teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată pentru examen.

Timpul alocat probei este de trei ore. Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7,00.

Corectarea lucrărilor se va face pe baza unui barem unic, valabil la nivel național.

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