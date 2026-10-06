Kenya a înregistrat primul caz de Ebola și primul deces provocat de această boală din istoria țării, după ce un bărbat de origine kenyană a murit luni seara într-un spital din Nairobi, potrivit BBC.

Ministrul Sănătății, Aden Duale, a anunțat marți că pacientul locuia în Republica Democrată Congo și că ajunsese în Kenya după o călătorie pe cale rutieră și aeriană.

Potrivit ministrului, bărbatul era bolnav de aproximativ o lună. Acesta a călătorit cu mașina din Congo până la Kampala, capitala Ugandei, iar de acolo a luat un avion spre Nairobi, unde a ajuns sâmbătă.

La sosirea pe aeroportul internațional din Nairobi, pacientul a trecut de controlul sanitar. Ulterior, o rudă l-a transportat la un spital din capitala kenyană.

Bărbatul prezenta febră, frisoane și hemoragii subcutanate și a fost plasat rapid în izolare. Directorul general al Ministerului Sănătății, Patrick Amoth, a explicat că simptomele au fost mascate temporar de medicamente, ceea ce i-ar fi permis să treacă de controlul de la aeroport.

Pacientul a murit luni seara. Autoritățile au anunțat că urma să fie înmormântat marți, în conformitate cu protocoalele speciale menite să limiteze riscul de transmitere a virusului.

Autoritățile sanitare din Kenya au identificat până acum 28 de persoane care au intrat în contact cu pacientul, printre care rude și cadre medicale. În paralel, sunt căutați alți 23 de pasageri și patru membri ai echipajului aflați la bordul avionului companiei Jambojet cu care bărbatul a călătorit spre Nairobi.

Ministrul Sănătății susține că Kenya este pregătită să gestioneze eventuale cazuri suplimentare și că țara menține un nivel ridicat de alertă încă de la începutul epidemiei din Republica Democrată Congo.

RDC se confruntă cu cea de-a 17-a epidemie de Ebola din istoria sa. Potrivit celor mai recente date prezentate de autoritățile congoleze, au fost înregistrate aproximativ 8.300 de cazuri, dintre care peste 4.000 au fost mortale.

Focarul, declarat oficial la mijlocul lunii mai, este provocat de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola. Potrivit informațiilor prezentate, aceasta este o tulpină rară, pentru care nu există un vaccin sau un tratament eficient dovedit.

Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate, inclusiv după deces. Boala poate provoca febră, vărsături și diaree, iar în cazurile grave poate duce la hemoragii interne și externe.