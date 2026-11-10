Atac terorist în Spania. Un polițist a murit când încerca să dezamorseze bomba
- Iuliu Vlădescu
- 10 noiembrie 2026, 14:23
Un ofițer de poliție a murit și un altul a fost rănit în orașul Oviedo, din nordul Spaniei, după ce un dispozitiv exploziv a explodat la locul unui atac terorist, potrivit BBC.
Suspectul din Spania nu a fost prins
Explozia s-a produs când ofițerii unității canine și ai unității de dezasamblare a explozibililor din Spania au sosit și au examinat un rucsac suspect în urma unor rapoarte despre o dispută între vecini, marți dimineață.
O femeie care fusese împușcată și ofițerul rănit au fost duși la spital pentru tratament.
Suspectul a fugit de la locul faptei și este încă în libertate, a declarat poliția.
Un ofițer și un câine au fost uciși în explozie
Poliția spaniolă i-a adus un omagiu ofițerului decedat, care a fost numit Juan José, într-un comunicat pe X și a spus: „Inimiile noastre sunt alături de familia, prietenii, colegii și cei dragi ai săi.”
Ofițerii au ajuns la fața locului devreme după ce au primit rapoarte despre o dispută între vecini și, la sosire, au găsit o femeie care suferise răni prin împușcare, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Pedro Aguado.
În timp ce îl căutau pe suspectul atacator, ofițerii au găsit un rucsac suspect cu o lumină intermitentă și au contactat atât unitatea de dezasamblare a bombelor, cât și unitatea canină.
„În timp ce pachetul era mutat afară pentru a asigura siguranța locuitorilor, a avut loc o explozie”, a adăugat Aguado.
Explozia a lăsat un membru al unității canine mort și un ofițer din unitatea de dezamorsare a fost grav rănit, a spus el.
Un câine polițist în vârstă de trei ani, pe nume Deny, a fost, de asemenea, ucis în explozie.
Poliția din Spania îl caută încă pe autor
O operațiune polițienească extinsă este în desfășurare în apropierea locului exploziei, iar ofițerii continuă să caute suspectul.
Pe rețelele de socializare, prim-ministrul socialist spaniol Pedro Sánchez a declarat că este „profund șocat” de incidentul fatal și a adus un omagiu ofițerului rănit în explozie.
„Dedicația și curajul dumneavoastră merită recunoștința unei țări întregi”, a spus el.
Liderul opoziției spaniole și președintele Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, a declarat: „Ceea ce s-a întâmplat la Oviedo este sfâșietor”.
„Condoleanțe familiei ofițerului care a murit și cele mai bune urări pentru însănătoșirea celui care a fost grav rănit.”