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Atac terorist în Spania. Un polițist a murit când încerca să dezamorseze bomba

Atac terorist în Spania. Un polițist a murit când încerca să dezamorseze bomba
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Din cuprinsul articolului

Un ofițer de poliție a murit și un altul a fost rănit în orașul Oviedo, din nordul Spaniei, după ce un dispozitiv exploziv a explodat la locul unui atac terorist, potrivit BBC.

Suspectul din Spania nu a fost prins

Explozia s-a produs când ofițerii unității canine și ai unității de dezasamblare a explozibililor din Spania au sosit și au examinat un rucsac suspect în urma unor rapoarte despre o dispută între vecini, marți dimineață.

O femeie care fusese împușcată și ofițerul rănit au fost duși la spital pentru tratament.

Suspectul a fugit de la locul faptei și este încă în libertate, a declarat poliția.

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Un ofițer și un câine au fost uciși în explozie

Poliția spaniolă i-a adus un omagiu ofițerului decedat, care a fost numit Juan José, într-un comunicat pe X și a spus: „Inimiile noastre sunt alături de familia, prietenii, colegii și cei dragi ai săi.”

Ofițerii au ajuns la fața locului devreme după ce au primit rapoarte despre o dispută între vecini și, la sosire, au găsit o femeie care suferise răni prin împușcare, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Pedro Aguado.

În timp ce îl căutau pe suspectul atacator, ofițerii au găsit un rucsac suspect cu o lumină intermitentă și au contactat atât unitatea de dezasamblare a bombelor, cât și unitatea canină.

„În timp ce pachetul era mutat afară pentru a asigura siguranța locuitorilor, a avut loc o explozie”, a adăugat Aguado.

Explozia a lăsat un membru al unității canine mort și un ofițer din unitatea de dezamorsare a fost grav rănit, a spus el.

Un câine polițist în vârstă de trei ani, pe nume Deny, a fost, de asemenea, ucis în explozie.

Poliția din Spania îl caută încă pe autor

O operațiune polițienească extinsă este în desfășurare în apropierea locului exploziei, iar ofițerii continuă să caute suspectul.

Pe rețelele de socializare, prim-ministrul socialist spaniol Pedro Sánchez a declarat că este „profund șocat” de incidentul fatal și a adus un omagiu ofițerului rănit în explozie.

„Dedicația și curajul dumneavoastră merită recunoștința unei țări întregi”, a spus el.

Liderul opoziției spaniole și președintele Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, a declarat: „Ceea ce s-a întâmplat la Oviedo este sfâșietor”.

„Condoleanțe familiei ofițerului care a murit și cele mai bune urări pentru însănătoșirea celui care a fost grav rănit.”

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