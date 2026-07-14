David Sánchez, fratele premierului spaniol Pedro Sánchez, a fost condamnat marți la nouă ani de interdicție de a ocupa funcții publice, într-un dosar privind angajarea sa într-un post de conducere creat de administrația provincială din Badajoz în 2017, potrivit agenției Reuters.

Decizia Audienței Provinciale din Badajoz reprezintă o nouă problemă politică pentru șeful guvernului de la Madrid, într-un moment în care mai multe anchete și scandaluri de corupție au vizat persoane din anturajul său și membri ai Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE).

David Sánchez a fost găsit vinovat de cooperare necesară la comiterea infracțiunii de prevaricațiune administrativă, faptă care vizează adoptarea arbitrară a unor decizii de către autorități sau funcționari publici.

Dosarul privește numirea sa, în 2017, într-o funcție de coordonare a activităților conservatoarelor de muzică din provincia Badajoz.

Instanța a stabilit că postul acordat lui David Sánchez a fost creat fără existența unei nevoi administrative reale și că procedura a răspuns, în schimb, intereselor sale personale.

„Inculpații au exercitat puterea într-un mod vădit arbitrar, cu unicul scop de a favoriza anumite persoane”, se arată în hotărârea instanței, citată de Reuters.

Potrivit judecătorilor, atribuțiile unuia dintre posturi au fost ulterior modificate pentru a se adapta interesului lui David Sánchez pentru operă.

Fratele premierului spaniol a fost însă achitat de acuzația de trafic de influență. Instanța a considerat că nu s-a demonstrat că ar fi fost exercitate presiuni pentru ca acesta să obțină postul.

David Sánchez a fost condamnat la nouă ani de interdicție de a ocupa un loc de muncă sau o funcție publică. Sentința include și interdicția exercitării dreptului de a candida la alegeri în aceeași perioadă.

În dosar a fost condamnat și Miguel Ángel Gallardo, fost președinte al administrației provinciale din Badajoz și fost lider al PSOE din Extremadura. Acesta a primit 18 ani de interdicție de a ocupa funcții publice pentru două infracțiuni de prevaricațiune administrativă.

Premierul Pedro Sánchez a susținut anterior că dosarul împotriva fratelui său face parte dintr-o campanie motivată politic și alimentată de extrema dreaptă.

Condamnarea vine într-o perioadă dificilă pentru guvernul socialist de la Madrid. În ultimii doi ani, mai multe anchete privind presupuse fapte de corupție au vizat persoane din cercul apropiat al premierului și foști responsabili ai PSOE.

Cu doar câteva zile înainte de pronunțarea sentinței în cazul David Sánchez, justiția spaniolă a extins o altă anchetă de corupție la Juan Manuel Serrano, fost șef de cabinet și apropiat al premierului. Pedro Sánchez nu este acuzat în acest dosar.

Sentința pronunțată împotriva lui David Sánchez amplifică presiunea politică asupra premierului spaniol, pe fondul mai multor investigații care vizează persoane din anturajul său.

Fratele șefului guvernului nu va putea ocupa funcții publice timp de nouă ani, după ce instanța din Badajoz a concluzionat că postul obținut în 2017 a fost creat printr-un exercițiu arbitrar al puterii administrative.