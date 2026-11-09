Bărbatul care a deschis focul sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, Polonia, a murit luni dimineață, la spital, unde fusese internat în stare critică după ce a fost împușcat de polițiști, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut de Poliția din regiunea Małopolska, printr-un mesaj publicat pe platforma X. Atacul s-a soldat cu șase morți și 16 persoane rănite, iar anchetatorii verifică și legătura suspectului cu moartea a trei membri ai propriei familii.

„Dorim să vă informăm că autorul evenimentelor tragice a decedat la spital în această dimineață devreme”, a transmis Poliția Małopolska.

Suspectul avea 24 de ani și era cetățean polonez.

Atacul a avut loc sâmbătă după-amiază, în apropierea Pieței Principale din Cracovia, una dintre cele mai aglomerate zone turistice ale orașului.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, bărbatul a ajuns cu un autoturism în centrul istoric și a început să tragă la întâmplare asupra persoanelor aflate în zonă. Martorii au relatat că oamenii au fugit pentru a se adăposti, iar mai multe magazine și spații comerciale au devenit locuri de refugiu.

Bilanțul oficial a fost de șase persoane ucise și 16 rănite. Printre victimele decedate se numără patru femei și doi bărbați, inclusiv cetățeni polonezi, un britanic și o femeie din Austria.

Atacatorul a fost oprit de polițiști în urma unei intervenții armate. Doi agenți au fost răniți în timpul operațiunii, iar suspectul a fost împușcat și transportat la spital.

Duminică, autoritățile poloneze anunțaseră că starea suspectului era critică. Acesta fusese supus mai multor intervenții chirurgicale în timpul nopții, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața.

Moartea sa a fost confirmată luni dimineață de poliția regională. Anunțul pune capăt informațiilor contradictorii apărute în legătură cu evoluția stării sale medicale după atac.

Potrivit publicației britanice Sky News, care a relatat confirmarea poliției, bărbatul este suspectat și de uciderea a trei membri ai familiei sale.

Ancheta a scos la iveală un al doilea episod grav. Într-o locuință din Ostrowiec Świętokrzyski, oraș situat la aproximativ 160 de kilometri de Cracovia, polițiștii au descoperit trupurile a trei persoane.

Victimele erau părinții și sora suspectului. Toate prezentau răni provocate de arme de foc, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile poloneze.

Anchetatorii verifică dacă tânărul a fost responsabil și pentru aceste trei decese. Dacă legătura va fi demonstrată, numărul total al victimelor atribuite suspectului ar putea ajunge la nouă.

În timpul cercetărilor, polițiștii au descoperit mai multe arme și muniție. În total, autoritățile au recuperat 11 arme din locuința familiei, autoturismul folosit de suspect și zona în care a avut loc atacul.

Cei doi agenți care au participat la oprirea atacatorului, Jakub Kulik și Artur Morański, au fost răniți și transportați la spital.

Potrivit guvernatorului regional Krzysztof Jan Klęczar, unul dintre polițiști a fost împușcat de trei ori. Ambii au primit îngrijiri medicale, iar duminică autoritățile au anunțat că au fost treziți din coma indusă.

Intervenția lor a fost apreciată de oficialii polonezi, care au subliniat că oprirea rapidă a atacatorului a împiedicat, cel mai probabil, un bilanț și mai grav.

Procurorii polonezi tratează atacul drept o faptă cu caracter terorist. Ancheta urmărește să stabilească motivul exact al agresiunii, pregătirea atacului și eventualele legături ale suspectului cu grupări extremiste.

Ministrul de Interne a declarat că primele informații indicau o fascinație a tânărului pentru ideologiile de extremă dreaptă. Autoritățile verifică însă toate ipotezele înainte de a formula concluzii definitive.

Polonia a instituit două zile de doliu național, în memoria celor șase persoane ucise în centrul Cracoviei. Piața Principală a fost redeschisă, iar localnicii și turiștii au depus flori și lumânări în apropierea locului atacului.

Moartea suspectului nu încheie ancheta. Procurorii trebuie să stabilească în continuare responsabilitatea sa pentru cele trei decese din locuința familiei și toate împrejurările care au precedat atacul.