Aproape 1,2 milioane de euro au fost strânse în mai puțin de o zi în Polonia pentru cei doi polițiști răniți în atacul armat din centrul Cracoviei, soldat cu șase morți și 16 răniți. Campania inițiată de jurnalistul Krzysztof Stanowski, fondatorul Kanał Zero, a mobilizat peste 91.000 de persoane. Între timp, ambii agenți au fost treziți din coma indusă medicamentos, însă unul dintre ei se află în continuare în stare gravă, dar stabilă.

Campania a fost lansată pe platforma poloneză Zrzutka.pl de jurnalistul Krzysztof Stanowski, sub numele „Pentru polițiști și familiile lor”. În primele 17 ore, aceasta a adunat 4.953.601 zloți, echivalentul a aproximativ 1,13 milioane de euro, de la 91.062 de donatori.

Suma reprezenta 99% din obiectivul inițial de cinci milioane de zloți, aproximativ 1,14 milioane de euro. Banii sunt destinați celor doi polițiști răniți în timpul intervenției, Jakub Kulik și Artur Morański, precum și familiilor acestora.

Stanowski a lansat apelul la donații în contextul reacțiilor puternice provocate de atac. Inițiativa a devenit o formă de sprijin financiar pentru cei doi agenți care au intervenit pentru oprirea atacatorului.

Duminică, purtătorul de cuvânt al Parchetului Regional din Cracovia, Tomasz Waszczuk, a confirmat că ambii polițiști răniți, Jakub Kulik și Artur Morański, au fost treziți din coma indusă medicamentos. Cei doi rămân internați în spital.

Potrivit informațiilor transmise de purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, starea lui Jakub Kulik este gravă, dar stabilă. Cei doi agenți au fost răniți în timpul intervenției în care au reușit să-l oprească pe atacator.

Atacul armat a avut loc sâmbătă, în centrul istoric al Cracoviei, în zona Pieței Principale. Un bărbat a deschis focul asupra persoanelor aflate în zonă. Șase oameni au murit, iar alte 16 persoane au fost rănite.

Cei doi polițiști au intervenit pentru a-l opri pe atacator și au fost împușcați în timpul confruntării. Suspectul a fost, la rândul său, rănit și reținut de forțele de ordine.

Intervenția agenților a fost apreciată de autoritățile poloneze. Premierul Donald Tusk a declarat că aceștia au salvat, cel mai probabil, viețile mai multor persoane.

Premierul Donald Tusk a anunțat două zile de doliu național în urma atacului din Cracovia. Perioada de doliu a început duminică, 8 noiembrie, și se încheie luni.

Tusk a calificat atacul drept un act de terorism, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Cracovia.

„Până acum, în Polonia nu am avut cazuri atât de grave de terorism”, a declarat premierul, care a adăugat: „Așa trebuie să numim acest atac crud asupra vieților oamenilor de aici, din Cracovia”.

O perioadă de doliu fusese declarată și la nivelul orașului Cracovia, după atacul armat.