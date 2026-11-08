Anchetatorii polonezi au descoperit 11 arme de foc atât în mașina din care un bărbat a deschis focul în Piața Centrală din Cracovia, cât și în locuința familiei acestuia. Atacul armat de sâmbătă s-a soldat cu șase morți și 15 răniți, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru terorism, scrie BBC.

Potrivit procurorilor polonezi, numărul armelor găsite corespunde cu cel al armelor de foc pentru care fuseseră eliberate permise pe numele suspectului și al tatălui său. Armele au fost descoperite în autoturismul folosit în timpul atacului și în locuința familiei.

Înainte de a intra cu mașina în Piața Centrală și de a deschide focul asupra oamenilor, bărbatul și-ar fi împușcat părinții și sora. Daniel Prokopowicz, purtătorul de cuvânt al Parchetului, a declarat că cei trei aveau răni provocate prin împușcare.

Trupurile neînsuflețite ale celor trei membri ai familiei au fost descoperite ulterior în locuință. Circumstanțele și momentul exact în care au fost uciși nu au fost încă stabilite public de autorități.

La o zi după atac, Piața Centrală din Cracovia și străzile din jur erau în continuare închise, poliția permițând accesul doar lucrătorilor din sectoarele esențiale. Autoritățile continuau cercetările la fața locului și verificau străzile adiacente pentru a reconstitui traseul atacatorului, potrivit BBC.

Multe dintre cafenelele din apropiere au rămas închise, iar steagurile de la primărie au fost coborâte în bernă. Oamenii au venit în zonă pentru a-și exprima condoleanțele și au aprins lumânări în mai multe locuri.

Tradiționalul apel de trompetă de la Biserica Sfânta Maria, aflată în piață, a fost suspendat timp de 12 ore în memoria victimelor. Potrivit agenției de stat PAP, a fost pentru prima dată din 1939 când s-a luat o asemenea măsură.

Atacul a șocat Polonia, o țară care se considera mai sigură decât mulți dintre vecinii săi din Europa de Vest. Incidentul a amplificat îngrijorarea populației, în contextul unei serii de atacuri cu cuțitul în școli, produse în octombrie și puse de oficiali pe seama conținutului extremist de pe internet.

Potrivit poliției, suspectul a intrat cu mașina în Piața Centrală și a început să tragă în oameni. Când au ajuns la fața locului, forțele de ordine au deschis focul asupra lui. Bărbatul a fost transportat la spital, unde se află în stare critică.

Șase persoane au fost ucise în atac: patru cetățeni polonezi, un cetățean britanic și o femeie cu cetățenie austriacă. Alte 15 persoane au fost rănite, printre care și doi polițiști. Starea răniților este stabilă.

Suspectul este cetățean polonez. În timpul atacului purta haine de tip militar și a folosit o armă de asalt. Poliția a precizat că bărbatul avea permis de portarmă și nu avea cazier judiciar.

Autoritățile au confirmat că acesta nu era cadru militar și nu avea nicio afiliere cu armata.

Primele informații din anchetă indică faptul că suspectul ar fi fost influențat de ideologii de extremă dreaptă și avea vederi radicale, a transmis un ministru din cabinetul polonez.

Procuratura Generală din Polonia a anunțat că ancheta a fost preluată de o unitate specializată în investigarea infracțiunilor de terorism.

Autoritățile nu au confirmat oficial numele suspectului. De asemenea, există informații contradictorii privind vârsta acestuia: ministrul de Interne a declarat că bărbatul are 25 de ani, în timp ce poliția a indicat vârsta de 24 de ani.

Motivele exacte care l-au determinat să comită atacul nu au fost stabilite. Anchetatorii nu au oferit încă detalii clare nici despre circumstanțele în care au fost uciși părinții și sora suspectului și nici despre momentul în care s-au produs aceste decese.