Așa cum se știe, în locuința tânărului, situată în orașul Ostrowiec Swiętokrzyski, au fost descoperite trei cadavre: două femei și un bărbat. Părinții atacatorului și sora. Unul dintre vecinii tânărului care a deschis focul în Cracovia sâmbătă după-amiază, a povestit pentru o publicație poloneză despre comportamentul acestuia înainte de atac.

În paralel cu intervenția din Piața Mare, cu transportarea răniților și morților de la locul atacului, polițiștii au descins la locuința părinților criminalului fiindcă acolo avea și el domiciliu. Locatarii blocului din centrul orașului Ostrowiec Swiętokrzyski au fost evacuați. Poliția și trupele speciale antiteroriste au fost nevoite să pătrundă în forță în apartament, au spart geamurile și au efectuat percheziții. Așa au descoperit cele trei cadavre. Evacuarea s-a încheiat în cursul nopții, iar după ora 23:00 locuitorii blocului au putut reveni în apartamentele lor.

„Se comporta foarte ciudat. Nu-i convenea nimeni și nimic. De la balcon striga la oameni. Chema poliția și reclama că cineva îi zgâriase mașina. Polițiștii veneau, dar își dădeau seama că nu exista nicio zgârietură și ajungeau să ia situația în derâdere. Tatăl lui, în schimb, striga la oameni”, a declarat vecinul. A relatat că tânărul de 24-25 de ani absolvise o școală profesională, probabil specializarea de strungar.

Vecinul a mai spus reporterului de la Polsat News că tânărul purta în permanență măști de protecție din perioada pandemiei, indiferent dacă era vară sau iarnă. Practic, de 6 ani el ieșea din casă cu fața acoperită. „Purta măștile acelea din pandemie. Fie că era vară, fie că era iarnă, umbla mereu cu ele. Dar nu era genul care să se ia de oameni sau să-i deranjeze. Doamne ferește, nu făcea așa ceva!”, a precizat vecinul.

Un alt locatar a adăugat că tânărul se îmbrăca frecvent în haine de camuflaj și purta o mască de tip cagula sau un guler tubular care îi acoperea fața și gâtul.

Jurnalista de la Polsat News, care a discutat cu vecinii, a precizat în articolul ei că relatările acestora sunt contradictorii și că este dificil să se contureze o imagine clară despre comportamentul tânărului și despre familia sa. „Unii ne spun că era o familie liniștită, obișnuită, normală și foarte amabilă. Alții, dimpotrivă, spun că erau niște oameni care ieșeau în evidență, în special autorul atacului. Auzim tot felul de relatări despre comportamentul său neobișnuit”, a explicat jurnalista.

Mai mulți dintre ei l-au caracterizat ca fiind un tip ce trăia în lumea lui, că era deranjat de lucruri absolut normale într-o comunitate și se manifesta răutăcios în multe ocazii. Mai mulți vecini au spus că suna frecvent la poliție și cerea să vină echipaje la fața locului.