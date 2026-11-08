HAI România!

Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

Dan Andronic face o analiză a ultimelor evenimente petrecute în orașul polonez Cracovia. Cum s-a insinuat propaganda rusească într-o tragedie care a ținut cu sufletul la gură milioane de oameni. Este încă un exemplu de eveniment tragic în care contează mai puțin adevărul și mult mai mult utilitatea politică. Exploatarea cinică a unei tragedii prin dezinformare #pentrutine #cracovia #polonia #danandronic

Youtube - HAI România!

HAI România!

Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

Până la ce vârstă se dezvoltă creierul. De ce nicotina este mai periculoasă pentru adolescenți

Până la ce vârstă se dezvoltă creierul. De ce nicotina este mai periculoasă pentru adolescenți

Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil

Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil