Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

Dan Andronic face o analiză a ultimelor evenimente petrecute în orașul polonez Cracovia. Cum s-a insinuat propaganda rusească într-o tragedie care a ținut cu sufletul la gură milioane de oameni. Este încă un exemplu de eveniment tragic în care contează mai puțin adevărul și mult mai mult utilitatea politică. Exploatarea cinică a unei tragedii prin dezinformare #pentrutine #cracovia #polonia #danandronic