Poliția poloneză a confirmat că cele trei persoane găsite moarte în apartamentul lui Michał Oksiński, suspectul atacului armat din Cracovia, sunt tatăl, mama și sora acestuia. Toți aveau răni provocate de gloanțe, iar în locuință au fost descoperite și confiscate șapte arme de foc, a declarat duminică dimineață purtătorul de cuvânt al șefului poliției, inspectorul adjunct Andrzej Fijołek.

„Putem confirma acest lucru cu certitudine absolută. Este vorba despre tatăl, mama și sora făptașului”, a declarat Fijołek pentru postul TVN24. Potrivit acestuia, cele trei victime prezentau răni provocate de gloanțe, ceea ce indică faptul că ar fi murit în urma unor împușcături.

Purtătorul de cuvânt a precizat că toate cadavrele au fost scoase din locuință, iar armele găsite în interior au fost securizate. În apartament au fost confiscate șapte arme de foc.

La fața locului au lucrat, pe parcursul întregii nopți de sâmbătă spre duminică, ofițeri ai structurii antiteroriste a poliției, criminaliști și un procuror.

Locatarii blocului au fost evacuați din motive de siguranță, dar au putut reveni în apartamente după încheierea operațiunilor. Ancheta continuă, iar polițiștii fac verificări și în alte locuri, nu doar în locuința în care au fost găsite cele trei victime.

Cele trei persoane găsite moarte sunt tatăl suspectului, în vârstă de 53 de ani, mama acestuia, de 52 de ani, și sora lui, Magdalena Oksińska, în vârstă de 20 de ani.

Tânăra era artist plastic și studia la Academia de Arte Frumoase din Cracovia. Cu doi ani în urmă, vorbea cu mândrie despre prima sa expoziție de pictură.

Familia locuia în Ostrowiec Świętokrzyski. Vecinii i-au descris pe părinții suspectului drept persoane amabile și sociabile, în timp ce despre Michał au avut relatări diferite. Unii l-au caracterizat ca fiind retras și posac, care vorbea foarte rar cu cei din jur, în timp ce alții și-l amintesc ca pe un tânăr liniștit și politicos.

Mama lucra ca vânzătoare la magazinul Biedronka, iar sora studia pictura. Tatăl era pasionat de tir și mergea în fiecare duminică la poligon împreună cu fiul său. Acesta deținea permis de port-armă.

Potrivit relatărilor vecinilor, pe numele tatălui era înregistrat și autoturismul Subaru cu care suspectul a ajuns în centrul Cracoviei. Locatarii blocului au declarat că nu au auzit certuri în familie și nu au observat nimic care să le atragă atenția.

Ministrul Apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a respins informațiile potrivit cărora suspectul ar fi fost militar. Oficialul a declarat că Michał Oksiński nu a fost și nu este membru al Forțelor Armate Poloneze și că nu a avut niciodată legături cu armata.

Poliția din Cracovia a confirmat că, în timpul atacului din centrul vechi al orașului, suspectul a folosit o versiune civilă a unei puști de tip AR-15. Anterior, anchetatorii anunțaseră că în autoturismul său au fost găsite numeroase alte arme și o cantitate mare de muniție.

Atacul armat a avut loc sâmbătă după-amiază, în centrul Cracoviei. Șase persoane au fost ucise, iar alte 16 au fost rănite.