Martorii atacului armat din centrul orașului Cracovia au povestit momentele de panică în care oamenii au fugit să se adăpostească, după ce un bărbat a deschis focul în Piața Centrală. Un turist britanic aflat în apropierea unei biserici a reușit să se ascundă împreună cu alte persoane, în timp ce alți vizitatori au auzit împușcăturile din camera hotelului și au fost sfătuiți să nu iasă. Unul dintre martori a spus că a auzit peste 20 de focuri de armă.

Jonathan Balshaw, din Ipswich, se afla în Cracovia împreună cu iubita sa poloneză, Dominika. Cei doi erau în apropierea Bazilicii Sfânta Maria, într-un colț al Pieței Centrale, când au început împușcăturile.

„Am fugit pe lângă biserică și am intrat pe o ușă laterală. Ne-am ascuns împreună cu alte persoane până când focurile de armă s-au oprit”, a povestit bărbatul. Acesta a spus că au fost trase peste 20 de focuri și că zgomotele păreau să provină de la mai multe arme.

„Au fost trase multe focuri, peste 20, și sunau ca și cum ar fi fost folosite mai multe arme de foc. Se auzeau distinct două tipuri diferite de zgomote”, a povestit Jonathan Balshaw.

Caitlin Shasby, din Newcastle, ajunsese în Cracovia cu o zi înainte, împreună cu prietenul său, pentru un weekend. Cei doi au auzit împușcăturile din camera hotelului, dar nu și-au dat seama imediat ce se întâmpla.

Ulterior, personalul hotelului i-a sunat și le-a cerut să rămână în camere până la noi instrucțiuni.

Atacul a început cu puțin înainte de ora locală 15:00, în Piața Centrală din Cracovia, una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului și o destinație frecventată de turiști.

Potrivit poliției, un bărbat a intrat cu mașina în piață și a început să tragă din vehicul asupra oamenilor, aparent la întâmplare. Imaginile surprinse la fața locului au arătat oameni care fugeau panicați, în timp ce se auzeau focuri de armă.

Un tramvai care trecea prin zonă a fost, de asemenea, ținta atacatorului. Geamurile acestuia au fost sparte, însă niciun pasager nu a fost rănit.

Polițiștii înarmați au intervenit și au intrat într-un schimb de focuri cu suspectul. Acesta a fost împușcat în mai puțin de trei minute de la începutul atacului, intervenția împiedicând, potrivit oficialilor, un bilanț și mai grav.

Imagini verificate deBBC Verify au surprins momentul în care un polițist l-a confruntat pe suspect, aflat la pământ, și a tras de mai multe ori. Ulterior, agentul a căzut și el la sol, aparent după ce fusese rănit.

Vitrinele magazinelor din piață au fost avariate, iar cioburi de sticlă au rămas împrăștiate pe jos. Autoritățile locale le-au cerut locuitorilor și turiștilor să evite zona pe durata cercetărilor.

Mașina suspectului, găsită la intersecția străzilor Dietla și Stradomska, a fost verificată pentru a se stabili dacă avea dispozitive explozive. Poliția a anunțat că nu au fost descoperite astfel de dispozitive. În timpul operațiunii, locuitorii clădirilor din apropiere au fost evacuați.

Bilanțul confirmat de autorități a fost de șase persoane decedate: patru femei și doi bărbați. Printre victime s-a aflat și un cetățean britanic. Trei dintre persoanele ucise erau poloneze, iar alte două nu fuseseră încă identificate.

Alte 16 persoane au fost transportate la spital. Printre acestea s-au numărat cinci cetățeni străini, doi polițiști și atacatorul. Ministerul de Interne a precizat că persoanele străine proveneau din Austria, Marea Britanie, Germania, Portugalia și Rusia.

Premierul polonez Donald Tusk a făcut publice numele celor doi polițiști răniți: agentul principal Jakub Kulik și agentul principal Artur Morański.

Unul dintre agenți se afla în stare „foarte critică”, după ce fusese împușcat de trei ori în timp ce încerca să îl aresteze pe atacator. Un ministru din Guvernul polonez a precizat că polițistul urma să fie operat.

Autoritățile poloneze nu au făcut publice numele și vârstele celorlalte victime.

După atac, polițiștii au percheziționat locuința suspectului din Ostrowiec Świętokrzyski, un oraș aflat la aproximativ 200 de kilometri de Cracovia. În casă au fost găsite trupurile a trei persoane: două femei și un bărbat. Informația a fost confirmată de premierul Donald Tusk. Perchezițiile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor antiterorism.

Suspectul a fost identificat de autorități drept un polonez în vârstă de 25 de ani. Numele acestuia nu a fost făcut public.

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, bărbatul purta haine de inspirație militară și avea asupra sa o armă de tip militar. Autoritățile au precizat însă că acesta nu era militar. „În vehiculul său au fost găsite numeroase arme și muniție”, a declarat reprezentantul poliției.

Presa poloneză a relatat că tânărul deținea un permis de port-armă și că ar fi putut obține armele de la locuința familiei.

Un ministru a declarat că primele date ale anchetei indicau că suspectul ar fi fost influențat de ideologii de extremă dreapta. Acesta l-a descris și drept un ultranaționalist, fără să ofere alte detalii.

Premierul polonez Donald Tusk s-a deplasat la Cracovia și a declarat că atacul trebuie numit terorist. „Până acum, în Polonia nu am avut astfel de cazuri dramatice de terorism. Asta trebuie să numim acest atac crud asupra vieților oamenilor de aici, din Cracovia”, a spus Tusk.

Primarul orașului, Łukasz Gibała, a semnat un ordin prin care a fost instituită o perioadă de doliu în Cracovia, până miercuri, 11 noiembrie.

Atacul a provocat reacții și în afara Poloniei. Premierul britanic Andy Burnham a declarat că este șocat și întristat de atacul armat și și-a exprimat solidaritatea cu poporul polonez.

„Gândurile mele se îndreaptă către familiile celor care și-au pierdut viața, către toți cei răniți și către toți cei afectați de această violență lipsită de sens. Regatul Unit este solidar cu poporul Poloniei”, a transmis acesta.

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a declarat pe rețelele sociale că Guvernul de la Londra deplânge profund moartea victimelor.

Ambasadorul Statelor Unite în Polonia, Tom Rose, a descris atacul drept unul „sălbatic și criminal”.

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a spus că tragedia va fi resimțită mult dincolo de granițele Poloniei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a calificat atacul drept șocant și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.