Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

La Cracovia, șase oameni au fost uciși. Poliția l-a împușcat și l-a reținut pe atacator. Ați urmărit lupta poliției cu atacatorul, știți deja amploarea tragediei. Dar să vedem cum s-a dus lupta în spatele evenimentelor.

În timp ce anchetatorii încercau să stabilească împrejurările crimei, pe internet canale rusești distribuia deja o explicație convenabilă: vinovatul ar fi fost ucrainean. Sau militar polonez. Sau radical de dreapta.

Autoritățile au confirmat rapid însă că suspectul era cetățean polonez, nu făcuse armata, iar în locuința sa au mai descoperit trei oameni uciși.

Pentru cei care împingeau dezinformarea însă identitatea reală a omului conta mai puțin decât utilitatea ei politică. Un asemenea atac putea fi folosit pentru a alimenta ostilitatea față de refugiați, furia împotriva guvernului și neîncrederea în instituții. Tragedia oferea emoția. Restul se putea construi din dezinformare.

Analiza pe care am realizat-o cu QRIntel asupra primelor aproximativ 16 ore arată însă că autoritățile poloneze au făcut un lucru esențial: au clarificat repede cetățenia suspectului. Potrivit cronologiei, confirmarea a venit în aproximativ trei ore, iar TVP World a relatat-o la 18:13, ora locală.

QRIntel apreciază că această reacție a împiedicat versiunea despre „atacatorul ucrainean” să se consolideze în presa principală poloneză și occidentală.

Au urmat alte dezmințiri. Nu exista un al doilea autor aflat în libertate. Nu murise un polițist. Suspectul nu era și nu fusese militar. Ultima precizare a venit chiar de la ministrul apărării.

Merită remarcat faptul că o comunicarea rapidă a unor fapte verificabile poate limita spațiul în care se instalează propaganda neagră. Fără comunicate grandioase despre „lupta cu dezinformarea”. Cu informații precise, transmise la timp.

Polskie Radio a semnalat activitatea unor boți și conturi de influență controlate de Rusia, care promovau versiunea cu cetățenia ucraineană a atacatorului.

QRIntel descrie un tablou mai complicat decât formula comodă „rușii au inventat totul”. În materialele examinate, TASS și alte surse oficiale relatau predominant factual, cu surse atribuite. Conținutul de manipulare apărea în alte zone: rețeaua Pravda, mii de postări și comentarii în limba rusă pe Telegram, preluate apoi de boți și conturi poloneze de extremă dreapta ori antiguvernamentale.

În acest circuit în care dezinformarea externă este preluată de agitatori interni, analiza identifică amplificarea unor etichete precum „banderist” (adică ucrainean din trupele lui Bandera) sau „fost militar polonez”, acuzații privind vinovăția Ucrainei și teorii despre o înscenare.

Un asemenea scenariu cere atenție. Faptul că mai multe conturi spun lucruri asemănătoare nu dovedește cine le comandă. De aceea e bine să apelăm la istorie, pentru că întotdeauna există însă un tipar care merită marcat.

În 2024, după un atac cu cuțitul la Cracovia, au circulat afirmații false, pe aceleași canale pro-ruse, că agresorul era ucrainean. În 2025, după crima de la Universitatea din Varșovia, a apărut o identificare falsă cu aceeași direcție. Același mediu de distribuire. După incursiunea dronelor din septembrie 2025, au fost promovate teorii despre o provocare ucraineană.

Dar analiza QRIntel pune pe masă și o observație incomodă pentru putere: formulările care s-au impus în dezinformări au venit chiar de la oficiali. Premierul Donald Tusk a vorbit despre terorism. Ministrul de interne a indicat opinii radicale, de extremă dreapta, ale suspectului. Presa occidentală a preluat declarațiile, iar AFP și Associated Press au adus orientarea ideologică în titluri, cu atribuire către autorități.

O să auziți și o să citiți și în România comentarii de acest tip. Se repetă exploatarea fricii și a incertitudinii. Se repetă încercarea de a muta răspunderea spre Ucraina.

QRIntel consideră că obiectivul vizibil în cazul Cracoviei era slăbirea încrederii în autoritățile poloneze și alimentarea sentimentelor antiucrainene. La fel la București, sau oriunde în Europa.

Șase oameni au murit la Cracovia. Adevărul despre ei și despre criminal nu poate fi lăsat la discreția celor care au găsit deja o utilizare politică tragediei.