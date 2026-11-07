Autoritățile poloneze efectuează percheziții la domiciliul suspectului în atacul armat din Cracovia și al familiei sale, a declarat premierul Donald Tusk, citat de BBC. În locuință au fost descoperite cadavrele a două femei și ale unui bărbat, despre care se crede că sunt membri ai familiei apropiate a suspectului.

„S-ar putea să fie destul de multe arme, destul de multe pistoale în casa asta”, a afirmat Tusk. Autoritățile verifică, de asemenea, dacă autoturismul suspectului reprezintă un pericol și dacă există riscul să explodeze.

Premierul polonez a declarat că este „convins” că forțele de ordine vor reuși să-i rețină „foarte repede” pe eventualii complici ai atacatorului. El a precizat că poliția și celelalte instituții vor comunica publicului informații „cât mai repede posibil”.

Un britanic, printre victimele atacului din Cracovia

Un cetățean britanic se numără printre cele șase persoane ucise în atacul armat de la Cracovia, a declarat Marek Boron, comandantul-șef al poliției poloneze, potrivit BBC. Trei dintre victime erau cetățeni polonezi, iar alte două persoane nu au fost încă identificate.

Boron a precizat că polițiștii au schimbat focuri cu atacatorul la trei minute după primirea sesizărilor privind atacul, apelurile fiind înregistrate imediat după ora 15:30, ora locală (16:30, ora României).

Doi polițiști răniți în timpul intervenției au fost supuși unor operații. Șeful poliției poloneze a făcut apel la sprijin și solidaritate pentru cei doi ofițeri și familiile lor.

Aproximativ 30 de echipe de polițiști au fost mobilizate pentru a interveni și a acorda asistență.

Update, ora 19.50. Bilanțul atacului armat din Cracovia a crescut la șase persoane ucise și 15 rănite, potrivit autorităților poloneze, citate de presa internațională. Printre răniți se află și doi polițiști, unul dintre aceștia fiind în stare gravă.

„Am nimerit bine în Cracovia. În urmă cu câteva minute a fost un... atentat. În Piața Centrală, ziarele locale zic că sunt 5 morți, între care și turiști. O mașină a intrat în piață, cineva a ieșit și a început să tragă. Iar sunetele, atât cât mă pricep eu, par de mitralieră. Atât cât mă pricep eu, adică deloc. Acum zboară elicoptere peste oraș, trei de poliție au trecut peste zona unde stau eu în ultimele 15 minute. E plin de poliție, de agenți de securitate, ambulanțe. E ușor haotic totul”, a scris Cristian Scutariu pe Facebook.

Bărbatul care a împuşcat mortal cinci persoane şi a rănit cel puţin alte zece sâmbătă după-amiază în piaţa centrală din Cracovia, în sudul Poloniei, este un cetăţean polonez care a acţionat singur, a declarat poliţia pentru AFP.

'Nu există decât un autor şi el este polonez', a afirmat o purtătoare de cuvânt a forţelor de poliţie.

Aceeaşi informaţie a fost transmisă de portalul de ştiri privat polonez Onet, care cita poliţia.

'Bărbatul nu avea documente de identitate asupra lui. Poliţia a reuşit să-i stabilească identitatea prin muncă operativă', a indicat Onet, potrivit Reuters.

Tom Rose, ambasadorul SUA în Polonia, a scris pe X: "Aflăm detalii despre îngrozitorul atac armat în masă din Cracovia, un atac sălbatic şi criminal care a zdruncinat pacea Poloniei. America este alături de Polonia în aceste momente întunecate, aşa cum Polonia este alături de iubiţii săi cetăţeni din Cracovia".

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat: "Pentru noi, locuitorii oraşului Cracovia şi ai regiunii Małopolska, acestea sunt momente deosebit de dificile. Sunt în contact cu ministrul de Interne şi cu toate serviciile de urgenţă. Toate circumstanţele şi motivele care stau la baza acestui incident vor fi investigate amănunţit. Transmit cele mai sincere condoleanţe familiilor şi celor dragi ai victimelor".

Ministrul de Interne, Marcin Kierwinski, a anunţat că se va deplasa la faţa locului sâmbătă seara.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat: "Pentru noi, locuitorii oraşului Cracovia şi ai regiunii Małopolska, acestea sunt momente deosebit de dificile. Sunt în contact cu ministrul de Interne şi cu toate serviciile de urgenţă. Toate circumstanţele şi motivele care stau la baza acestui incident vor fi investigate amănunţit. Transmit cele mai sincere condoleanţe familiilor şi celor dragi ai victimelor".

Un atac armat a avut loc sâmbătă după-amiază în centrul orașului Cracovia, din Polonia. Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar peste zece au fost rănite, după ce un bărbat a deschis focul asupra oamenilor dintr-o mașină aflată în mișcare, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Incidentul s-a produs în zona Pieței Centrale, una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului. Poliția a intervenit la fața locului, iar suspectul a fost arestat.

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński ,a declarat că unul dintre ofițeri a suferit trei răni prin împușcare. „Polițiștii din Cracovia și-au riscat viața pentru a interveni imediat. Datorită acțiunilor lor eroice, atacatorul a fost rapid prins", a spus el.

Potrivit unui purtător de cuvânt al pompierilor, citat de presa poloneză, focurile de armă au fost trase dintr-un autoturism care traversa zona centrală a orașului.

Primele informații indicau două persoane ucise și cel puțin zece rănite. Bilanțul a fost ulterior actualizat, autoritățile raportând cinci decese și peste zece persoane rănite.

Printre răniți s-ar afla și doi polițiști. Suspectul a fost împușcat de oamenii legii și transportat la spital, fiind în custodia poliției.

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că este informat permanent de ministrul de Interne cu privire la situația din Cracovia.

„Poliția investighează contextul și toate circumstanțele atacului”, a transmis șeful Guvernului polonez.

La locul incidentului au intervenit polițiști, pompieri și echipaje medicale. Un elicopter medical a aterizat în zona Pieței Centrale, iar autoritățile au cerut oamenilor să evite perimetrul în care s-a produs atacul.

Până la acest moment, autoritățile nu au făcut publice informații despre identitatea victimelor sau motivul atacului.