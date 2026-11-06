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Atac armat în plină stradă la Caracal. Victima și-a retras plângerea și ordinul de protecție cu doar câteva zile înainte

Atac armat în plină stradă la Caracal. Victima și-a retras plângerea și ordinul de protecție cu doar câteva zile înaintepolitie / sursa foto: © Cateyeperspective | Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un eveniment de o violență extremă s-a petrecut vineri seară pe o stradă din municipiul Caracal, județul Olt. O femeie în vârstă de 34 de ani a fost atacată și înjunghiată de un bărbat în vârstă de 44 de ani. Agresiunea s-a produs în jurul orei 18.20, la intersecția străzilor Mărului și Rahovei, conform România TV.

Imediat după comiterea faptei, suspectul a fugit de la fața locului, însă intervenția promptă a forțelor de ordine a dus la prinderea rapidă a acestuia. În prezent, bărbatul se află în custodia poliției, fiind anchetat pentru fapta sa.

Atac armat în plină stradă la Caracal. Victima și-a retras plângerea și ordinul de protecție cu doar câteva zile înainte

Autoritățile au fost alertate prin numărul de urgență 112, iar la fața locului s-au deplasat de urgență efective importante. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, forțele de ordine au acționat cu celeritate:

„La faţa locului au fost mobilizate toate echipajele disponibile din cadrul Poliţiei Municipiului Caracal, fiind demarate de îndată activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat victima, o femeie de 34 de ani, din municipiul Caracal, precum şi persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 44 de ani, din aceeaşi localitate.”

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Accident dramatic

Sursa foto: Arhiva EVZ

Istoricul conflictului: Plângeri, amenințări și un ordin de protecție retras

Investigațiile ulterioare scoate la iveală un context tensionat între victimă și agresor, marcat de episoade anterioare de violență psihologică și amenințări. În urmă cu aproximativ o lună, femeia ceruse sprijinul autorităților după ce bărbatul s-a deplasat la locuința ei și a intimidat-o.

„Din verificările efectuate, poliţiştii au stabilit că, la data de 4 octombrie 2026, femeia a mai sesizat Poliţia Municipiului Caracal cu privire la faptul că bărbatul ar fi ameninţat-o, deplasându-se la domiciliul acesteia şi adresându-i ameninţări cu acte de violenţă”, a precizat sursa citată.

Cercetări în desfășurare

În urma acelui eveniment, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au deschis un dosar penal pentru amenințare. Deși autoritățile i-au propus montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere, victima a refuzat această măsură. Câteva zile mai târziu, pe 8 octombrie, instanța de judecată a confirmat riscul și a emis un ordin de protecție pe o perioadă de două luni, tot fără monitorizare electronică.

Cu toate acestea, situația a luat o întorsătură neașteptată la începutul acestei săptămâni. Luni, cu doar câteva zile înainte de atacul sângeros, femeia s-a prezentat la sediul Poliției Caracal și a decis să își retragă plângerea formulată inițial pentru amenințare.

În prezent, organele de anchetă continuă cercetările sub coordonarea procurorilor pentru a lămuri toate circumstanțele în care s-a produs această agresiune.

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