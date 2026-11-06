Minel Prina, fostul primar al municipiului Slatina, va fi eliberat condiționat, după ce a obținut o hotărâre favorabilă la Tribunalul Ilfov. Instanța a admis vineri contestația depusă de acesta și a schimbat decizia Judecătoriei Sectorului 4 București, care îi respinsese anterior cererea de liberare condiționată.

Prina se afla în Penitenciarul București Jilava, unde executa o pedeapsă de patru ani și șase luni de închisoare. Condamnarea a fost pronunțată în dosarul de corupție al fostului primar al Slatinei și fost ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, cunoscut drept „Dosarul Tablourilor”.

Hotărârea definitivă a fost pronunțată vineri, 6 noiembrie 2026. Judecătorii au admis contestația formulată de Minel Prina împotriva sentinței Judecătoriei Sectorului 4 București din 7 octombrie 2026.

Instanța a decis desființarea hotărârii anterioare și admiterea cererii de liberare condiționată.

„Admite contestaţia formulată de contestatorul-condamnat Prina Minel Florin împotriva sentinţei penale nr. 3054 din data de 07.10.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în dosarul penal nr. 32079/4/2026. Desfiinţează sentinţa penală nr. 3054 din data de 07.10.2026, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi, rejudecând în fond: În baza art. 587 din codul de procedură penală, raportat la art. 59 Cod Penal din 1969; admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Prina Minel Florin aflat în stare de deţinere în Penitenciarului Bucureşti Jilava.

Dispune liberarea condiţionată a contestatorului condamnat Prina Minel Florin, de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 2999/09.10.2024, în baza sentinţei penale nr. 1117/17.09.2024, pronunţată de Tribunalul Bucureşti -Secţia I Penală; prin care i s-a aplicat pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare”, se arată în soluția pe scurt publicată pe portalul instanței.

Fostul edil se afla în detenție de la sfârșitul anului 2023, după condamnarea definitivă pentru trafic de influență și complicitate la spălare de bani.

Minel Prina a fost condamnat în dosarul de corupție în care Darius Vâlcov a fost acuzat că a primit bani de la omul de afaceri Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion.

Potrivit anchetei DNA, în 2009, Berna l-ar fi contactat pe Darius Vâlcov, care ocupa atunci funcția de primar al municipiului Slatina, și i-ar fi propus un procent de 20% din valoarea sumelor încasate pentru sprijin în obținerea unor contracte publice.

Înțelegerea ar fi vizat influențarea factorilor de decizie de la Compania de Apă Olt, astfel încât firma să câștige licitații pentru lucrări în Slatina, Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești.

Proiectul pentru extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județul Olt fusese aprobat în noiembrie 2008, finanțarea fiind asigurată în principal din fonduri europene nerambursabile.

Tehnologica Radion a câștigat licitațiile și a încheiat contracte cu Compania de Apă Olt pentru lucrări în valoare totală de 78.201.552 de lei.

Conform DNA, Darius Vâlcov și Theodor Berna au stabilit ca banii să fie remiși în numerar, în lei, la sediul companiei.

În perioada ianuarie-martie 2011, fostul primar ar fi primit direct trei tranșe de câte 400.000 de lei, în total 1,2 milioane de lei.

Ulterior, între aprilie și decembrie 2011, alte 2,5 milioane de lei ar fi ajuns la Vâlcov prin intermediul lui Minel Prina. Suma ar fi fost împărțită în cinci tranșe, fiecare în valoare de 500.000 de lei.

Anchetatorii au mai stabilit că, în perioada 2012-2013, Darius Vâlcov ar fi primit de la omul de afaceri, prin intermediul mai multor societăți, încă 3,08 milioane de lei.

În acest dosar, Minel Prina a primit o pedeapsă de patru ani și șase luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate la spălare de bani.