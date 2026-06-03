Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov va fi eliberat condiționat din închisoare, potrivit unei decizii luate miercuri de Tribunalul Vrancea.

Pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, în noiembrie anul trecut, recursul în casaţie formulat de inculpat. Magistraţii au decis să menţină decizia de confiscare a sumei de 6,2 milioane de lei de la Vâlcov. Decizia Înaltei Curţi a fost definitivă.

„Solutia pe scurt: În baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite contestația formulată de contestatorul-condamnat Vâlcov Darius Bogdan, deţinut în Penitenciarul Focşani, împotriva Sentinţei penale nr. 336/09.04.2026 pronun?ate de Judecătoria Focşani în dosarul nr. 4426/231/2026.

Desființează în totalitate sentința penală contestată şi rejudecând: În baza art. 100 Cod penal, admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Vâlcov Darius Bogdan.

Dispune liberarea condiționată a condamnatului Vâlcov Darius Bogdan din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 1246/08.12.2025 a Tribunalului București - Secția 1 Penală, definitivă prin decizia penală nr. 130/CO/04.03.2026 a Curții de Apel București - Secția a II- a Penală.

Atrage atenţia condamnatului asupra consecințelor nerespectării prevederilor art. 104 alin. 2 Cod penal, referitoare la revocarea liberării condiționate si executarea restului de pedeapsă, daca după liberarea condiționată condamnatul săvârșește o nouă infracțiune.

Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului de sub puterea mandatului de executare nr. 3758/04.03.2026 emis de Tribunalul București – secția I Penală, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.

Constată că petentul a fost asistat de apărător ales. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.06.2026”, este decizia Tribunalului Vrancea.

Vâlcov a fost condamnat în 2023 de Înalta Curte la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. În mai 2015, fostul ministru de Finanţe a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile ocupate – primar al municipiului Slatina, senator şi ministru de Finanţe.

Darius Vâlcov s-a predat autorităţilor italiene în 23 mai 2023, în Napoli. Conform legislaţiei italiene, competenţa de judecată a fost atrasă de Curtea de Apel Napoli. Instanţa italiană nu a dispus arestarea provizorie în vederea predării, iar Vâlcov a fost lăsat în libertate sub supraveghere. Anterior, fostul ministru fusese dat în urmărire de Poliţia Română și ulterior a fost extrădat în România.

Procurorii anticorupție au descoperit că o parte dintre tablourile din colecția lui Darius Vâlcov fuseseră ascunse în pereți falși, în dulapuri și pe sub paturi din locuințele unor apropiați sau rude. Ancheta a vizat mai multe adrese din județul Olt și București.

De asemenea, sursele judiciare susțineau că Vâlcov ar fi păstrat unele opere și într-un seif aflat în casa unui prieten, deputatul Daniel Bărbulescu. Lucrările de artă au fost, recent, scoase la licitație.