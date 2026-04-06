A doua parte a colecției de artă Darius Vâlcov, scoasă la licitație. Vor fi disponibile opere de Renoir și Picasso

Casa de Licitații A10 by Artmark a anunțat o etapă importantă pentru piața de artă din România: a doua parte a colecției Darius Vâlcov. Potrivit Artmark, evenimentul va reuni 118 opere, de peste trei ori mai multe decât în prima rundă de licitații, evidențiind amploarea și diversitatea colecției.

Licitația este programată pentru 23 aprilie, de la ora 18:00, și va avea loc la Palatul Cesianu-Racoviță din București (str. C.A. Rosetti nr. 5), dar și online, prin Platforma Artmark Live.

Publicul poate vizita întreaga selecție de opere la Galeriile Artmark, cu acces liber, între 10:00 și 20:00, zilnic. Catalogul licitației este disponibil și online, cu acces gratuit, iar oferte pentru fiecare lucrare pot fi deja depuse, după crearea unui cont de colecționar gratuit pe site-ul Artmark.

Printre piesele de rezistență se numără „Baigneuse”, un nud de Pierre-Auguste Renoir datând din jurul anului 1890, cu preț de pornire de 80.000 de euro. Este prima dată când o astfel de lucrare a celebrului impresionist ajunge pe piața românească.

Opera a făcut parte anterior din colecții importante din Franța, inclusiv cea a dealerului de artă Pierre Cornette de Saint-Cyr, și reprezintă perioada târzie a artistului, când influențele Renașterii italiene se combinau cu libertatea impresionistă.

Licitația include și lucrări semnate de Andy Warhol, precum seria de schițe „In the Bottom of My Garden” sau afișul „Some Men Need Help”, realizat prin tehnica silkscreen în anii ’80. De asemenea, colecția aduce în prim-plan câteva piese din seria de ceramică pictată de Pablo Picasso, printre care „Cavalier et cheval” (1952) și „Picador et Taureau” (1953), cu prețuri de pornire între 2.000 și 6.000 de euro.

Evenimentul oferă și o selecție de artefacte precolumbiene, precum statuete Colima și Chupícuaro sau un vas funerar Marajoara, cu prețuri de pornire între 1.000 și 4.000 de euro. Colecția cuprinde, de asemenea, lucrări semnate de maeștri români precum Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Nicolae Tonitza, dar și artiști moderni și contemporani, inclusiv Victor Brauner, Jules Perahim și Ștefan Câlția.

Potrivit Artmark, piața de artă din Europa Centrală și de Est este într-un proces de creștere, confirmat de vânzările de peste 2,8 milioane de euro realizate în sezonul de primăvară 2026. Licitația colecției Vâlcov oferă astfel oportunitatea de a achiziționa opere cu valoare culturală și muzeală, într-un cadru transparent și legal, conform legislației culturale românești.

Evenimentul reprezintă un dialog între patrimoniu și modernitate, de la impresionism la pop art și de la artefacte antice la creații contemporane, oferind colecționarilor și pasionaților de artă o perspectivă completă asupra gustului și valorii pe piața românească, a mai anunțat Artmark.