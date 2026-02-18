Unde își ascundea Darius Vâlcov tablourile vândute la licitație. Cu cât s-au vândut creațiile lui Grigorescu

Colecția de tablouri a lui Darius Vâlcov a fost scoasă marți, 17 februarie 2026, la licitație de Casa de Licitații A10 by Artmark, la Palatul Cesianu-Racoviță din București, și a înregistrat un succes remarcabil. Cele 34 de lucrări au fost vândute integral, iar suma totală înregistrată în urma tranzacțiilor se ridică la 791.450 de euro..

Printre cele mai valoroase opere adjudecate s-au numărat două picturi de Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi, la asfințit”, fiecare adjudecată pentru 170.000 de euro, mult peste prețurile de pornire de 40.000 și 50.000 de euro.

Cele două picturi de Nicolae Grigorescu s-au remarcat, una prin luminozitate deosebită, cealaltă prin abordarea nocturnă rară a temei. Un alt moment important a fost vânzarea desenului lui Pablo Picasso „Scenă de coridă” (1959), adjudecat pentru 28.000 de euro, de la un preț de pornire de 8.000 de euro, marcând prima licitație din România a unei lucrări originale Picasso care nu este multiplu.

Licitația a adus în prim-plan și alte nume importante ale artei românești și internaționale. Nicolae Tonitza a avut trei lucrări vândute, între care „Portretul Ecaterinei” (1918) pentru 76.000 de euro, „Tătăroaice la Balcic” pentru 30.000 de euro și „Peisaj în Franța” pentru 12.000 de euro. De asemenea, pictura lui Victor Brauner „La relation” (1952) a fost adjudecată pentru 150.000 de euro, de trei ori mai mult decât prețul de pornire.

Evenimentul s-a desfășurat cu licitatori prezenți atât în sală, cât și online. Rata de adjudecare de 100%, cunoscută ca „White Glove”, arată interesul ridicat al colecționarilor pentru operele cu valoare muzeală.

„Piesele au fost atent selecționate și de o calitate remarcabilă. Nicolae Grigorescu rămâne un reper esențial nu doar al culturii, ci și al identității noastre”, a declarat istoricul de artă Cătălin Davidescu.

Toate lucrările au fost expuse timp de o lună la Galeriile Artmark din București și, anterior, într-o expoziție itinerantă la Craiova, evenimente cu intrare liberă care au pus accent pe transparența și accesibilitatea pieței de artă.

Procurorii anticorupție au descoperit că o parte dintre tablourile din colecția lui Darius Vâlcov fuseseră ascunse în pereți falși, în dulapuri și pe sub paturi din locuințele unor apropiați sau rude. Ancheta a vizat mai multe adrese din județul Olt și București.

De asemenea, sursele judiciare susțineau că Vâlcov ar fi păstrat unele opere și într-un seif aflat în casa unui prieten, deputatul Daniel Bărbulescu.

„Ca urmare a perchezitiilor, s-au identificat 101 tablouri pe care figureaza semnatura unor pictori celebri cum ar fi Pablo Picasso (doua gravuri si un desen in carbune), Andy WarholL, Nicolae Tonitza, Stefan Luchian, Gheorghe Petrascu, Constantin Piliuta, Corneliu Baba, Horia Bernea, Octav Bancila. Exista date ca cea mai mare parte a acestor tablouri au fost achizitionate de la case celebre de licitatii. A fost initiata procedura de identificare si certificare a tablourilor, la care participa o echipa de experti muzeografi si alti experti in domeniul artelor figurative", anunțau procurorii DNA.