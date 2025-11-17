Darius Vâcov, ministrul care-și ascundea tablourile în pereți, are șanse să iasă din pușcărie

Darius Vâlcov, fost ministru al Finanțelor și fost primar al Slatinei, are șanse să își împodobească bradul de Crăciun acasă. El și avocatul lui fac din nou o schemă juridică pentru a câștiga eliberarea.

Într-o săptămână, Vâlcov va afla dacă are norocul să iasă din închisoare, chiar dacă mai are de executat trei ani din pedeapsa decisă de ultima instanță pentru infracțiunea de spălare de bani.

Recenta decizie a Înaltei Curți l-a „scutit ”pe Darius Vâlcov de un an de pușcărie

În ziua în care Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea au fost eliberați din închisoare pentru că instanța supremă a constatat că a intervenit prescripția, a fost judecat și dosarul fostului ministru Darius Vâlcov. Judecătorii au decis să i se reducă un an din pedeapsa de 6 ani de închisoare, deoarece fapta de trafic de influență era prescrisă. Vâlcov a rămas în arest pentru cea de a doua infracțiune, de spălare de bani.

La data de 24 noiembrie 2025, Darius Vâlcov se va prezenta în fața magistraților de la Tribunalul București care vor judeca o contestație la executare înaintată de fostul ministru. Avocații fostului primar al Slatinei, îndrăgostit de artă, au depus acțiunea și speră ca Înalta Curte să accepte contestația și să se pronunțe în favoare lui Darius Vâlcov care a rămas cu singura infracțiune de care e acuzat, cea de spălare de bani.

Este invocată prescripția și pentru a doua infracțiune

Contestația la executare depusă de Darius Vâlcov și avocații săi invocă articolul 598, alin. 1, litera d din Codul de Procedură Penală. Acesta stabilește condițiile care permit invocarea prescripției:

”Contestația împotriva executării hotărârii penale se poate face când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare”.

Avocații fostului ministru PSD susțin că pedeapsa de 6 ani, care a fost dată prin contopirea pedepselor pentru trafic de influență și spălare de bani, ar trebui să fie prescrisă și pentru spălarea de bani. În cazul păstrat pentru cea de-a doua faptă, Înalta Curte a anulat mandatul de șase ani pentru trafic de influență și a emis un altul, pentru cinci ani. Pentru acesta s-a depus contestația și se cere constatarea prescripției.

Zece ani s-au chinuit să-l condamne

Darius Vâlcov a efectuat, până în acest moment, 2 ani și 3 luni din condamnarea de 5 ani. Trebuie reamintit și că, dacă procurorii DNA nu s-ar fi chinuit vreo zece ani cu dosarul lui ca să-l trimită în judecată și să-l susțină în procese cu probe clare, pentru fapte comise în perioada 2009-2013, poate că azi nu mai scriam despre prescripție.

Pe 24 noiembrie vom vedea dacă i se va aproba colecționarului de tablouri ascunse contestația și dacă i se va recalcula zilele petrecute în pușcărie, împreună cu bonusurile câștigate prin activități.

Prejudiciul în acest dosar a fost de peste 6 milioane de lei, sumă care i-a fost confiscată lui Darius Vâlcov. Când Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) i-a redus un an din pedeapsă, la începutul lunii, a menținut măsura confiscării pentru întreaga sumă.