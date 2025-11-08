Senatorul PSD Paul Pintea, prins din nou la volan fără permis. El mai are o condamnare definitivă cu suspendare

Senatorul Paul Pintea a fost surprins de poliție conducând un autovehicul, deși avea permisul suspendat în urma unei condamnări definitive pentru conducere fără drept. Instanța l-a sancționat cu un an și cinci luni de închisoare cu suspendare, pedeapsă contopită cu o condamnare anterioară.

Senatorul Paul Ciprian Pintea, ales în decembrie 2024 în județul Sălaj pe listele Partidului Oamenilor Tineri, a fost depistat de poliție circulând pe un drum public fără un permis valid. Surse judiciare au confirmat că în momentul opririi, dreptul său de a conduce era suspendat ca urmare a unei condamnări definitive dispuse de Înalta Curte de Casație și Justiție în luna iunie.

În dosarul judecat de instanța supremă, senatorul a primit o pedeapsă de un an și cinci luni de închisoare, cu suspendare, pentru conducerea unui autovehicul fără a avea permis.

Decizia a venit după ce, la începutul anului 2024, fusese sancționat în alt dosar pentru infracțiuni la regimul rutier. Judecătoria Zalău îl condamnase la un an și două luni de închisoare, tot cu suspendare, într-un dosar separat. Înalta Curte a contopit cele două pedepse într-o singură sancțiune, cu termen de încercare, care rămâne în vigoare.

Din punct de vedere legal, contopirea pedepselor înseamnă că inculpatul execută sancțiunea cea mai grea, iar cele două condamnări se reunesc într-un singur termen.

În cazul lui Paul Pintea, pedeapsa finală stabilită de Înalta Curte este de un an și cinci luni de închisoare cu suspendare, perioadă în care senatorul trebuie să respecte condițiile stabilite de instanță. Suspendarea nu înseamnă ștergerea faptelor, ci doar că sentința nu este executată în penitenciar, cu condiția respectării termenilor judecătorești.

Surse apropiate dosarului au precizat că senatorul a atacat decizia cu apel. Până la soluționarea definitivă a căii de atac, condamnarea este considerată valabilă, iar măsurile dispuse, inclusiv suspendarea dreptului de a conduce, rămân în vigoare.

Potrivit informațiilor comunicate de reprezentanți ai autorităților, polițiștii l-au oprit pe senator în trafic în timpul unei verificări de rutină. Agenții au constatat că mențiunea de suspendare a dreptului de a conduce era înregistrată în sistem. În astfel de situații, conducerea fără drept este infracțiune prevăzută în Codul Penal, iar persoana depistată poate avea un nou dosar, separat de condamnările anterioare.

Este a doua situație în care Paul Pintea ajunge în atenția autorităților pentru încălcarea legislației rutiere. Judecătoria Zalău confirmase anterior că acesta condusese fără permis valabil, iar dosarul s-a soluționat cu condamnare. Între timp, senatorul a devenit membru al grupului parlamentar PSD, după ce Partidul Oamenilor Tineri s-a dizolvat la Senat, în urma plecării a doi parlamentari.

Paul Ciprian Pintea a câștigat mandatul de senator la finalul anului 2024, reprezentând Partidul Oamenilor Tineri. Ulterior, grupul POT din Senat s-a destrămat, iar parlamentarul a devenit neafiliat. În prezent, figurează în componența grupului PSD din Cameră superioară.

Decizia politică a venit într-un context în care partidul pe listele căruia a fost ales nu a reușit să își mențină structura parlamentară. Reprezentanții POT au pierdut statutul de grup după retragerea a două mandate, iar senatorii rămași au avut opțiunea de a se declara independenți sau de a se alătura altor formațiuni.

Numele senatorului a apărut în presă cu mult înainte de condamnările pentru circulație fără permis. În 2024, jurnaliștii au descoperit că în CV-ul publicat pe site-ul Senatului, Pintea menționa că urmează cursuri la o instituție numită „Academic Singles”. Ulterior s-a demonstrat că textul nu se referea la o instituție de învățământ, ci la o platformă de matrimoniale.

În biografia publicată pe site-ul oficial, senatorul susținea că a absolvit Liceul „Mihai Viteazul” din Zalău în perioada 2000–2004, ceea ce ar fi însemnat că ar fi intrat la liceu la doar 12 ani și 10 luni. După apariția articolelor din presă, CV-ul a fost modificat. Noul text menționa perioada 2001–2005, „cu diplomă de bacalaureat”. Și această informație a stârnit controverse: potrivit jurnaliștilor care au verificat documentele, parlamentarul ar fi urmat doar doi ani de studii liceale, fără promovarea examenului final.