Andreea Popescu și Dan Alexa au fost surprinși recent în mai multe localuri exclusiviste din București, iar întâlnirea lor a alimentat speculațiile privind natura relației pe care o au. După câteva ore petrecute împreună în club, insistențele vedetei au dat rezultate, iar spre dimineață Dan Alexa a acceptat să meargă la ea acasă. Fanii tehnicianului au aflat de pe Instagram unde a fugit acesta după întâlnire.

Ulterior, întrebată despre vizita nocturnă, Andreea Popescu a evitat să ofere detalii clare despre întâlnirea cu antrenorul. Cu toate acestea, reacțiile și atitudinea afișată au lăsat loc numeroaselor interpretări, alimentând și mai mult curiozitatea publicului.

Vizibil obosit după escapada din weekend, fostul internațional a apelat rapid la ajutor specializat pentru a-și recăpăta energia.

Acesta s-a îndreptat către o clinică medicală, unde ar fi urmat o procedură de revitalizare menită să combată efectele nopților pierdute. Astfel, la doar câteva ore după întâlnirea care a stârnit numeroase comentarii, Dan Alexa ar fi ales să își refacă forțele departe de ochii curioșilor.

„Mulțumim de vizită, Dan Alexa. Onorați de încrederea pe care ne-ai oferit-o. După ce vom avea și rezultatele dorite, vom dezvălui și scopul vizitei în clinica noastră”, a scris patroana clinicii pe rețelele sociale.

Viața sentimentală a lui Dan Alexa a fost marcată de mai multe episoade dificile. Fostul fotbalist a avut două căsnicii, iar cea mai recentă s-a încheiat anul trecut, după ce a aflat că partenera sa ar fi avut o relație cu un cunoscut om de afaceri.

Cu câteva săptămâni în urmă, Dan Alexa a vorbit deschis despre experiențele sale din plan personal. Fostul mijlocaș al echipelor Dinamo și Rapid, tată a trei copii, a mărturisit că, la un moment dat, s-a aflat și în situația de a dezvolta sentimente pentru o femeie căsătorită. Cu toate acestea, spune că a ales să se retragă înainte ca situația să aibă consecințe majore asupra celor implicați.

„Mi s-au întâmplat cazuri în care am fost foarte implicat, adică m-am îndrăgostit de soția altcuiva. Dar niciodată… Pentru că eu sunt un om foarte empatic, pentru mine contează foarte mult copiii, prietenii, cei de lângă mine. De foarte mult timp merg pierdere, știi, pentru că am avut problema asta de a spune «nu».

Asta a fost o problemă pentru mine și în momentele în care ajungi în punctul în care ambii se îndrăgostesc, iar la mijloc sunt copii, e foarte important să faci și un pas înapoi, nu să mergi înainte orbește, pentru că suferința va fi foarte mare. În primul rând, relația nu va merge, se ajunge la despărțire, copiii sunt la mijloc… e foarte greu să funcționeze. Adică trebuie să fie o iubire enormă”, a declarat el la un podcast.