Andreea Popescu, susținută după divorț. Cine este bărbatul care o ajută financiar

Andreea Popescu a vorbit despre schimbările din viața ei după despărțirea de Rareș Cojoc și a explicat cine este persoana care o sprijină în prezent din punct de vedere profesional și financiar. După separare, aceasta a trecut printr-o perioadă dificilă și a fost nevoită să își reorganizeze complet viața.

După aproximativ 15 ani de relație și 10 ani de căsnicie, în urma căreia au rezultat trei copii, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să se despartă. La început, ruptura a fost pusă pe seama unei răciri treptate a relației, însă ulterior au apărut și alte informații despre viața personală a fostei dansatoare.

În urma divorțului, Andreea Popescu a trecut prin mai multe schimbări majore. A fost nevoită să părăsească locuința în care stătea și să își refacă viața de la zero, inclusiv din punct de vedere financiar.

În această perioadă, Andreea Popescu a spus că nu a fost singură și că a avut alături oameni care au ajutat-o să se mențină pe linia de plutire. Ea a vorbit deschis despre persoana care o sprijină în mod direct.

„Singurul din viața mea, singurul bărbat care îmi dă bani. Uitați-l aici! Acesta este bărbatul care îmi dă bani. Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii. Fără mișto, acesta este adevărul. Ăștia sunt bărbații din viața mea cu care produc bani. Ăsta e adevărul”, a spus Andreea Popescu în mediul online.

Este vorba despre managerul ei, Robert Prioteasa, cel care se ocupă de activitatea profesională și de colaborările acesteia.

Andreea Popescu își desfășoară activitatea în mediul online, unde are numeroase colaborări pe rețelele de socializare. Aceste proiecte îi asigură veniturile, iar organizarea lor este realizată împreună cu managerul său.

Rolul acestuia este de a coordona contractele și de a menține fluxul constant de proiecte, astfel încât activitatea să continue fără întreruperi.

După divorț, influencerița a recunoscut că a trecut prin momente complicate, atât emoțional, cât și din punct de vedere financiar. Adaptarea la noua situație a însemnat schimbări rapide și decizii importante.

Cu toate acestea, Andreea Popescu spune că sprijinul primit din partea celor apropiați, inclusiv al managerului său, a contat în menținerea stabilității și în continuarea activității sale profesionale.