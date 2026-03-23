Andreea Popescu și Rareș Cojoc, divorț cu miză financiară. Averea și acordul prenupțial

Separarea dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu a fost, pentru apropiați, o surpriză totală. Deși confirmarea oficială a divorțului a venit recent, semnele unei relații tensionate apăruseră cu mult înainte, inclusiv în intervențiile publice ale fostei dansatoare, unde aceasta sugera dificultăți în viața de cuplu, potrivit Cancan.

În centrul atenției a ajuns și existența unui acord prenupțial, menționat chiar de Andreea Popescu, detaliu care a alimentat discuțiile despre contextul financiar al separării.

După anunțul despărțirii, interesul public s-a mutat rapid către situația economică a familiei Cojoc, iar datele disponibile conturează o imagine mult mai complexă decât cea cunoscută până acum.

Dacă fosta soție a încercat să își construiască propriul parcurs în afaceri — implicându-se în două magazine dedicate hainelor pentru copii, între timp închise —, zona fostului partener pare să fie susținută de un ecosistem antreprenorial solid.

Rareș Cojoc este asociat în mai multe companii din domenii variate. Printre acestea se numără firme cu activitate în comerț online, sectorul imobiliar și zona tehnologică. Unele dintre aceste businessuri au raportat venituri consistente în ultimul an: de la peste un milion de lei în zona vânzărilor online și a închirierilor imobiliare, până la câteva milioane în firme cu profil comercial.

Există și proiecte mai mici, în special în tech, unde rezultatele financiare sunt încă modeste, dar indică o direcție de diversificare.

Un punct important din activitatea sa îl reprezintă implicarea într-un proiect rezidențial dezvoltat alături de Constantin Roibu (prin familia acestuia). Este vorba despre un ansamblu de peste 150 de apartamente, evaluat la aproximativ 10–11 milioane de euro, proiect confirmat chiar de Rareș Cojoc în declarații anterioare.

Totuși, adevărata greutate financiară a numelui Cojoc pare să vină din generația anterioară. Tatăl său, Liviu Iuliu Cojoc, este un antreprenor cu o prezență veche în mediul economic românesc, fiind inclus încă din 2011 în clasamentele marilor averi. Acesta controlează un grup extins de companii active în domenii precum comerțul cu produse chimice și combustibili, agricultură, imobiliare sau servicii medicale.

Compania considerată nucleul acestui portofoliu este DAFCOCHIM Distribution SRL, specializată în distribuția de produse chimice, care a participat la sute de licitații publice și a înregistrat în 2024 venituri de ordinul zecilor de milioane de lei.

În paralel, Liviu Cojoc ocupă o funcție de conducere în cadrul Chimcomplex SA Borzești, unul dintre cei mai mari jucători industriali din România, cu afaceri de ordinul miliardelor.

Grupul de firme construit de acesta are o tradiție de peste trei decenii și include activități diverse, de la comerț agroalimentar până la investiții imobiliare și exploatări agricole moderne în zona Transilvaniei. În plus, antreprenorul este implicat și în inițiative sociale și ocupă poziții în structuri de conducere corporativă.

Un element mai puțin cunoscut completează tabloul: o proprietate istorică asociată cu Regina Maria ar fi ajuns, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în posesia familiei Cojoc. Imobilul, aflat în prezent într-o stare avansată de degradare, este deținut de părinții lui Rareș Cojoc, stabiliți în Târgu Mureș.

În acest context, divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu mai apare doar ca o simplă despărțire personală, ci ca un episod care scoate la lumină un univers financiar complex, construit în timp și susținut de afaceri cu ramificații în mai multe sectoare economice.