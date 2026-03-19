Cum își petrece timpul Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu

După anunțul divorțului, Andreea Popescu și Rareș Cojoc sunt în atenția fanilor. Despărțirea a surprins multe persoane, deoarece, după 15 de ani relație, cei doi păreau să aibă o familie fericită alături de cei trei copii.

Rareș Cojoc a evitat în ultimele zile să comenteze situația și a ales să se concentreze pe carieră. El s-a afișat alături de partenera sa de dans, Andreea Matei, la repetiții.

Cei doi se remarcă prin postura corectă și mișcările bine coordonate, care reflectă profesionalism și pasiune. Cu numeroase premii în palmares, sunt considerați, în prezent, cei mai buni dansatori din țară.

Andreea Popescu trece prin cele mai dificile momente din viața sa. După ce a anunțat despărțirea de soțul ei, au apărut zvonuri potrivit cărora l-ar fi înșelat cu Dan Alexa. Fosta dansatoare a Deliei a ieșit la o cafea cu o prietenă, la o cafenea din apropierea locuinței sale, unde a simțit nevoia să vorbească despre situația prin care trece. Nemachiată și îmbrăcată într-o jachetă oversized, aceasta a discutat cu prietena sa.

Inițial, Andreea Popescu a părut stăpână pe sine. Discuția a devenit însă tensionată, iar la un moment dat nu și-a mai putut controla reacțiile și a izbucnit în lacrimi. „Vreau să mai treacă puțin timp, nu doresc să comentez nimic în acest moment. Îmi doresc doar să se liniștească lucrurile.”, a spus aceasta, pentru cancan.ro.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să se despartă după 10 ani de căsnicie și 15 ani de relație. Cei doi au împreună trei copii.

Într-o declarație recentă, Andreea Popescu a discutat despre motivul divorțului: „Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit… Iubirea noastră ca soț și soție s-a consumat treptat. Nu a fost o decizie luată pe moment, ci o decizie foarte bine gândită și luată de comun acord”.