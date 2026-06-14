Crin Antonescu cere responsabilitate politică în plină criză. Nominalizarea vicepreședintelui PNL, Adrian Veștea, pentru funcția de premier al României a declanșat o adevărată furtună în interiorul Partidului Național Liberal. Decizia, care a împărțit formațiunea politică în tabere adverse, l-a determinat pe fostul președinte liberal Crin Antonescu să transmită un mesaj la responsabilitate într-un moment de maximă presiune politică.

Reacțiile la nivelul conducerii PNL au apărut imediat după anunțul de duminică dimineață. Președintele partidului, Ilie Bolojan, alături de mai mulți lideri din conducerea centrală, au calificat decizia anunțată de președintele Nicușor Dan drept un act ostil și o încercare de rupere a PNL.

Cu toate acestea, tabăra din teritoriu pare să aibă o viziune complet diferită. Mai mulți lideri județeni și-au exprimat deja public susținerea pentru nominalizarea lui Adrian Veștea. Această falie creată între actualul șef al PNL, sprijinit de gruparea sa fidelă, și vocile din organizațiile locale reflectă o tensiune profundă privind viitoarea direcție a partidului.

În acest context tensionat, Crin Antonescu a analizat situația critică în care se află țara și jocurile de culise din interiorul formațiunii pe care a condus-o. Fostul lider politic consideră că mizele personale sau de partid ar trebui trecute pe plan secund în fața stabilității guvernamentale.

„România e în criză. Are nevoie de cel mai bun guvern posibil, în cel mai scurt timp. Interesul imediat al României e mai important decât calculele electorale ale unui lider sau ale unui partid. Da, în PNL e o luptă. Dacă e o luptă pentru poziții de administrație, nu mă interesează. Dacă e și o luptă pentru identitatea partidului, între conservatori și soroșistii post-bășiști, e de importantă majoră si le doresc succes conservatorilor, a declarat Crin Antonescu pentru Gândul.

Poziția actuală a lui Crin Antonescu vine în completarea unor declarații dure făcute recent cu privire la alte scenarii de pe scena politică. Fostul președinte al PNL s-a arătat extrem de sceptic față de alte formule executive vehiculate în spațiul public.

Anterior, fostul lider liberal s-a pronunțat că învestirea Guvernului Eugen Tomac format din miniștri tehnocrați ar fi o „glumă politică proastă”. În opinia sa, o astfel de variantă nu ar face altceva decât să decredibilizeze clasa politică actuală, considerând că un cabinet de tehnocrați în acest moment ar echivala cu „demisia partidelor”.