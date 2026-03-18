Cine este Alexandra, tânăra din Spania care l-a băgat în depresie pe Jador

Înainte de relația cu Oana Ciocan, artistul Jador a trăit una dintre cele mai dificile perioade din viața personală. Manelistul a vorbit deschis despre suferința provocată de despărțirea de fosta sa iubită, Alexandra Dobbia, o relație care a durat aproximativ doi ani și care l-a marcat profund.

Despărțirea dintre cei doi a avut un impact emoțional puternic asupra lui Jador. S-a ajuns inclusiv la episoade de depresie.

Cei doi au format un cuplu timp de aproximativ doi ani, perioadă în care relația a fost una oscilantă, cu mai multe despărțiri și împăcări.

Alexandra Dobbia, stabilită în Spania și cunoscută și pentru legătura de familie cu bunica Gherghina, devenită virală pe TikTok, a apărut public alături de artist după o perioadă în care existau deja speculații privind relația lor.

Chiar și în timpul relației, cei doi au trecut prin momente de separare, însă au continuat să revină unul la celălalt, ceea ce a alimentat percepția că legătura dintre ei este una puternică.

La un moment dat, relația părea să se îndrepte spre un angajament serios. Jador făcea declarații publice despre intenția de a se căsători cu Alexandra Dobbia și își exprima frecvent sentimentele față de aceasta.

De asemenea, artista fusese prezentată familiei sale, un pas important care sugera stabilitatea relației.

După mai multe încercări de reconciliere, relația s-a încheiat definitiv. Potrivit declarațiilor artistului, Alexandra Dobbia ar fi fost cea care a decis să rupă orice legătură, inclusiv prin schimbarea numărului de telefon.

Această decizie a avut un impact puternic asupra lui Jador, care a recunoscut că a continuat să o caute în momentele de slăbiciune.

Jador a descris în mod direct starea emoțională prin care a trecut după despărțire, menționând că a suferit profund.

„Am fost în depresie până acum două luni și, când Dumnezeu s-a îndurat de mine, cumva...nu pot să înțeleg, mi-a trecut tot, într-o secundă. Am suferit după fata aia cu care am fost. Nu ne mai sunăm. Și-a schimbat numărul de telefon și foarte bine a făcut. Eu, în momente de slăbiciune, aș mai suna, pentru că sunt încă îndrăgostit...cum să nu?! Cu o femeie care am stat doi ani... Cum să nu fiu îndrăgostit? În două luni, să-mi treacă, înseamnă că n-aș iubi-o. Plus că eu n-am iubit prea multe fete la viața mea”, a declarat artistul.

Despărțirea de Alexandra Dobbia a reprezentat un moment important în viața lui Jador, atât din punct de vedere personal, cât și emoțional.

Experiența trăită a fost una intensă, iar artistul a recunoscut public impactul pe care l-a avut asupra sa.

Ulterior, viața sa sentimentală a evoluat, iar aparițiile alături de Oana Ciocan au confirmat începutul unui nou capitol. Numai că, din păcate, și această relație s-a terminat cu o despărțire.