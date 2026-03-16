Jador și soția lui, Oana Ciocan, au decis să se despartă. Soția artistului rămâne cu vila

Jador și soția lui, Oana Ciocan, au decis să se despartă. În același timp, artistul trece prin schimbări și pe plan profesional, după ce a anunțat că se retrage pentru o perioadă din muzică, potrivit cancan.ro.

Jador și Oana Ciocan au început o relație cu puțin timp înainte de participarea la competiția Survivor. În timpul emisiunii, cei doi s-au apropiat și mai mult, iar momentul cel mai important a fost când artistul a cerut-o în căsătorie.

După întoarcerea în România, relația lor a continuat, iar la finalul anului 2024 au ajuns în fața altarului și au devenit soț și soție. În acel moment, Oana era însărcinată cu fiul lor, Avraam, care s-a născut câteva luni mai târziu. Deși păreau să formeze o familie unită, relația lor a ajuns ulterior la separare.

În urmă cu câteva săptămâni, artistul și-a surprins fanii după ce a anunțat că se retrage pentru o perioadă din muzică. El explica atunci că are nevoie de o pauză, după ani în care a muncit fără pauză. Totuși, motivul ar fi altul. Potrivit unor surse citate de cancan.ro, Jador ar fi trecut printr-o perioadă dificilă pe plan sentimental, iar el și Oana Ciocan ar fi decis să pună capăt căsniciei.

Aceleași surse susțin că artistul suferă mult din cauza despărțirii, pe care, cel puțin deocamdată, a ales să nu o facă publică.

Oana va rămâne cu casa cumpărată de cei doi în urmă cu câteva luni, pe care plănuiau să o amenajeze. După separare, ei au decis de comun acord ca proprietatea să îi revină ei. În privința fiului lor, în vârstă de nouă luni, nu au stabilit încă detaliile legate de custodie. Cel mai probabil, aceasta va fi comună, iar decizia finală urmează să fie clarificată în perioada următoare.

Vestea separării dintre Oana Ciocan și Jador i-a surprins pe fanii cuplului, însă semnele unei posibile despărțiri apăruseră încă dinainte.

În urmă cu o lună, chiar de Valentine’s Day, Oana Ciocan a trecut printr-un moment dificil după ce bunicul ei a murit. Ea a plecat acasă pentru a se ocupa de înmormântare, în timp ce Jador se afla în Spania, unde participa la un eveniment. Situația a ridicat mai multe întrebări, după ce artistul nu a fost alături de soția lui într-un moment atât de greu.

Cu câteva luni înainte de nuntă, cei doi au mai avut alte momente tensionate. La un moment dat, Oana Ciocan a plecat din locuința în care stăteau împreună și l-ar fi blocat pe artist pe toate platformele. Ulterior, Jador a spus că a văzut-o alături de un alt bărbat. Deși s-au împăcat după acel episod, problemele dintre ei ar fi continuat.