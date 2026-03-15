Jador, la un pas de moarte pe autostradă. Ce i s-a întâmplat artistului

Jador a trecut prin clipe cumplite pe autostrada A 3. Acesta se afla la volanul mașinii sale, un bolid de lux, când un cauciuc i-a explodat, lucru care i-ar fi putut fi fatal.

Artistul s-a confruntat cu o situație cât se poate de periculoasă. Deși are o mașină de sute de mii de euro, iată siguranța nu este garantată nici măcar de pretul imens al bolidului. Acesta a explicat că i-a explodat roata în mers, iar acest lucru putea să ducă la o tragedie.

”Măi, fraților, era să mor. Mi-a explodat roata. Uitați și voi a ieșit roata de pe jantă. Era să mor, sunt pe autostradă. Doamne, îți mulțumesc că n-am murit. E ireal prin ce am trecut”, a spus Jador într-un clip postat pe tiktok imediat după incident.

Din imagini se vede cum janta pur și simplu era distanțată de cauciuc. În astfel de cazuri, mai ales pe autostradă unde viteza de circulație este mare, riscul de a sări cu mașina în afara carosabilului este extrem de mare.

Dar iată că interpretul a avut noroc și s-a putut opri în siguranța pe banda de urgență unde le-a arătat fanilor ce a pățit.

La câteva minute după clipul postat de cântăreț și soția sa a scris un mesaj. ”Astăzi am simțit cât de fragil poate fi totul. Îți mulțumim, Doamne, că l-ai protejat și că ne-ai ferit de rău”, a scris Oana. De altfel și sute de fani i-au scris mesaje de susținere în care îi spuneau că Dumnezeu îl iubește, având în vedere că l-a salvat de la o adevărată tragedie.

Pe de altă parte, alții au apreciat că nici măcar nu contează mașina pe care o conduci, pentru că atunci când e să se întâmple ceva rău, nici sute de mii de euro nu te pot ajuta.