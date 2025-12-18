Jador, reacție dură după ce internautele i-au criticat soția. Ce le-a transmis

Artistul a avut o reacție dură la comentariile răutăcioase la adresa soției lui. Acesta le-a transmis și un mesaj tuturor celor care au critica-o pe Oana.

Artistul a explicat într-un clip pe tiktok faptul că soția lui trece printr-o perioadă mai agitată din cauza nașterii. Faptul că a fost considerată foarte slabă este și din pricina alăptării.

”Un mesaj pentru toate fetele care vorbesc urât la adresa soției mele legat de modul în care arată. Soția mea dă lapte bebelușului de 6 luni de zile pentru că ne dorim ca el să fie sănătos să nu aibă probleme de sănătate, să fie puternic, să-l creștem cât de bine putem. Asta înseamnă ca ea să facă niște sacrificii fizice pentru că unele femei se îngrașă, altele slăbesc”, a explicat cântărețul.

În cele din urmă manelistul a fost tranșant. Le-a explicat domnișoarelor care s-au arătat indignate de modul în care arată Oana faptul că ea rămâne cea mai frumoasă pentru el.

”Dar eu am pretenția la voi să înțelegeți pentru că sunteți femei și să nu mai dați cu ură una în alta. Și să înțelegeți că femeia asta face niște sacrificii. E greu să fii mamă. Nu îmi mai criticați soția pentru că este cea mai frumoasă. Și din toate femeile care s-au uitat vreodată la mine și au tânjit la mine, pe ea am ales-o. Deci ea e cea mai frumoasă”, a mai spus Jador.

Cei doi soți, Oana și Jador au avut o relație destul de complicată până să ajungă să se căsătorească. Mai exact s-au și despărțit de câteva ori și a fost chiar cu scandal.

La un moment dat artistul a fost acuzat că ar fi agresat-o. Fapt negat de ambele părți implicate. În cele din urmă, cei doi s-au căsătorit la finalul anului trecut, când Oana era deja însărcinată.