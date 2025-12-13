Monden

Jador a speriat nemții. Ce s-a întâmplat la restaurant

Cântărețul Jador a postat un clip de la un restaurant din Germania, unde o femeie părea vizibil speriată de prezența lui. Drept urmare, artistul chiar a dorit să plece.

Jador, ”inamicul public”

Artistul a explicat într-un clip dintr-un restaurant nemțesc că o doamnă s-a speriat foarte tare de prezența lui. Acesta a explicat că modul în care a reacționat femeia l-a făcut să se simtă prost.

”Sunt în Germania și m-am pus la masă. Și doamna de lângă mine și-a închis geanta. Nu mai intră nici mâncarea că îi e frică că îi fur ceva. Se uită numai pe mine, continuu. Nici nu îi vine să stea la masă. Îi e frică de noi. Hai să plecăm, vrei?”, a spus artistul. În comentarii oamenii au transmis că în multe țări din Europa sunt priviți diferit față de locuitorii acelor orașe.

Câștiguri garantate

Chiar și așa, mulți dintre artiștii români preferă concertele în afară pentru că românii de acolo sunt mai darnici. Dorul de casă și muzica pe care acești artiști o cântă par să fie ingredientele perfecte pentru câștiguri garantate.

Chiar dacă uneori zborurile le mai pun bețe în roate sau nu sunt mereu foarte bine primiți de cetățenii țărilor pe care le vizitează, maneliștii nu se lasă. Nu de alta, dar pot să încaseze la un concert zeci de mii de euro.

Zeci de mii de euro din dedicații

Este și cazul lui Tzancă Uraganu care a povestit că a încasat la o astfel de cântare 30.000 de euro. Este vorba despre un concert pe care l-a susținut în Serbia și unde a primit foarte multe dedicații.

De altfel toți artiștii de muzică de petrecere sunt onorați financiar de cei cărora le cântă în afara țării. Unii dintre ei au fost obligați să găsească o modalitate să scoată banii din țările respective. Florin Salam și Adi Minune au întâmpinat astfel de probleme când s-au întors din America.

19:11 - Jador a speriat nemții. Ce s-a întâmplat la restaurant
