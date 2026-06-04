Denis Macarie, tânărul bucătar în vârstă de 27 de ani din Huși, rănit grav într-un accident rutier petrecut în urmă cu două săptămâni, a încetat din viață marți, 4 iunie 2026, la Spitalul Clinic de Neurochirurgie Iași, potrivit presei locale.

Medicii au fost nevoiți să îl deconecteze de la aparatele de susținere a vieții după ce a fost declarat moarte cerebrală, ca urmare a traumelor grave suferite în accidentul rutier din 25 mai.

Denis Macarie se afla pe bancheta din spate a autoturismului implicat în coliziune, în calitate de pasager. Accidentul s-a produs pe strada Ana Ipătescu din Huși, după ce un șofer nu a acordat prioritate de trecere.

Tânărul a fost transportat inițial la Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huși, apoi la Spitalul Județean Vaslui și, ulterior, transferat de urgență la Iași, unde medicii au luptat timp de zece zile pentru a-i salva viața.

„Lovitura la cap a fost una extrem de gravă. Am făcut tot ce a fost posibil din punct de vedere medical, dar, din păcate, evoluția a fost nefavorabilă”, au declarat surse medicale.

După instalarea morții cerebrale, familia a fost chemată luni, 3 iunie, pentru a discuta posibilitatea donării de organe, dar rudele au refuzat, păstrând speranța unei minuni. Din nefericire, speranța nu s-a mai împlinit.

Ancheta penală intră acum într-o nouă fază. Procurorii vor schimba încadrarea juridică în ucidere din culpă, urmând să stabilească cu exactitate împrejurările producerii accidentului. Anchetatorii analizează și posibilitatea ca autoturismul care circula pe drumul cu prioritate să fi avut o viteză excesivă, aspect care ar fi contribuit la gravitatea impactului.

Denis Macarie era cunoscut ca un om muncitor, dedicat familiei sale. Rămâne în urma sa o soție îndurerată și doi copii mici, pentru care reprezenta „întreaga lume”, după cum spun apropiații.