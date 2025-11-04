Concertul lui Jador, anulat. S-a lăsat cu amenințări și înjurături

Concertul manelistului Jador din Olanda, așteptat cu mare entuziasm de fanii români, s-a anulat din cauza unor incidente neplăcute. Atmosfera, care ar fi trebuit să fie una de distracție și muzică, a devenit tensionată din pricina comportamentului inadecvat al unor participanți.

Mai mulți spectatori au avut atitudini agresive și jignitoare, atât față de Jador, cât și față de alți artiști prezenți. Echipa lui a decis că, pentru siguranța tuturor, cel mai responsabil lucru este să oprească spectacolul.

„Am venit acolo cu mare drag, pentru voi, pentru muzică și pentru atmosferă frumoasă. Din păcate, au fost și oameni care au ales să strice totul – prin amenințări, jigniri și un comportament lipsit de respect. Într-un astfel de context, am decis să opresc totul.

Mulți fani au fost dezamăgiți de anulare, dar au înțeles decizia lui Jador și i-au mulțumit că a pus siguranța și respectul pe primul loc. Comunitatea de susținători a promis să fie acolo la următoarele concerte, în speranța că atmosfera va fi una plăcută și fără incidente.

Jador a subliniat că muzica și concertele sale vor continua, însă doar în condiții în care siguranța și respectul sunt garantate, pentru ca fanii să se bucure cu adevărat de experiență. Nu este pentru prima dată când concertele manelistului se anulează din cauza comportamentelor celor din sală. În urmă cu câteva luni, acesta s-a certat cu un bărbat din public. În timpul unui alt concert, fanii s-au luat la bătaie.