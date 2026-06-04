Sabrina Voinea, în centrul unui nou scandal. Gimnasta și-ar fi agresat iubitul

Gimnasta Sabrina Voinea este acuzată că și-ar fi agresat iubitul, pe Șerban Cotîrlan, component al lotului național masculin de juniori, în timpul unui incident care ar fi avut loc pe 26 mai la Hotelul Sport din Complexul Sportiv „Lia Manoliu” din București. Federația Română de Gimnastică și conducerea Complexului Sportiv „Lia Manoliu” au reacționat după apariția informațiilor.

Sabrina Voinea, una dintre cele mai cunoscute gimnaste ale României, se află în centrul unor acuzații privind un presupus incident petrecut la Hotelul Sport din cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu” din București.

Potrivit informațiilor publicate de TRUmedia, conflictul l-ar fi implicat și pe Șerban Cotîrlan, component al lotului național masculin de juniori. Conform acelorași informații, tensiunile ar fi apărut pe fondul unor neînțelegeri din relația dintre cei doi.

La incident ar fi fost prezentă și Camelia Voinea, mama și antrenoarea gimnastei. Surse citate de publicație susțin că aceasta nu ar fi intervenit în timpul conflictului.

O parte dintre aspectele reclamate ar putea fi lămurite prin verificarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere amplasate în zona recepției Hotelului Sport și în exteriorul clădirii.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, gimnastul ar fi prezentat zgârieturi și vânătăi la nivelul mâinilor și al spatelui după incident.

Sursele citate de TRUmedia susțin că acesta s-ar fi prezentat la Institutul de Medicină Legală pentru constatarea eventualelor leziuni.

„Gimnastul prezenta urme vizibile ale agresiunii. Avea numeroase zgârieturi și vânătăi la nivelul mâinilor și al spatelui. În urma incidentului, a decis să se prezinte la Institutul de Medicină Legală pentru ca leziunile să fie constatate oficial de persoanele abilitate. Deși ar fi fost lovit în repetate rânduri, nu a ripostat în niciun moment. Este un băiat foarte bine crescut și a ales să nu răspundă agresiunii” – au declarat surse din anturajul sportivului, pentru TRUmedia.

Președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, a avut o primă reacție după apariția informațiilor privind incidentul.

„Nu tolerăm astfel de comportamente care contravin valorilor sportului și principiilor de respect pe care le promovăm. Am înțeles că au fost formulate sesizări către autoritățile competente și asteptăm mai multe detalii. În prezent, Sabrina Voinea se află sub contract cu CSM Constanța și își desfășoară pregătirea în sala de la Lia Manoliu, cu acordul ANS”, a declarat Suciu pentru publicația Golazo.

Directorul Complexului Sportiv „Lia Manoliu”, Florin Oancea, a confirmat sursei citate anterior existența unui conflict între cei doi sportivi, precizând însă că instituția nu deține informații suplimentare despre desfășurarea acestuia.

„Referitor la incidentul dintre Sabrina și Serban, am luat cunoștință de existența lui, însă precizez că niciun angajat al instituției noastre nu a asistat la desfășurarea acestuia. De asemenea, menționez că incidentul nu a avut loc în unitatea noastră de cazare și nici în sala de pregătire aflată în administrarea noastră. Pentru informații suplimentare, vă recomand să vă adresați direct persoanelor implicate, întrucât nu dețin alte detalii relevante. Totodată, voi transmite o informare și către Agenția Națională pentru Sport. Nu am primit solicitări, până în acest moment, din partea Poliției pentru înregistrările video”.

Incidentul readuce în atenție și alte situații în care numele Sabrinei Voinea a fost menționat în spațiul public. În octombrie 2025, gimnasta Denisa Golgotă a anunțat că a depus o plângere la Federația Română de Gimnastică, reclamând acte de bullying și hărțuire fizică și psihologică în cadrul lotului.

La acel moment, Denisa Golgotă nu a indicat public persoana vizată. Ulterior, mai multe publicații au relatat, citând surse, că acuzațiile ar avea legătură și cu Sabrina Voinea. Camelia Voinea a respins atunci acuzațiile și a susținut că acestea nu ar corespunde realității.

Un alt episod a fost relatat de Golazo în martie 2026, când Sabrina Voinea ar fi fost implicată într-un conflict cu o componentă a lotului național feminin de haltere, în restaurantul Hotelului Sport din Complexul Sportiv „Lia Manoliu”. Potrivit informațiilor publicate la acel moment, altercația ar fi pornit de la un schimb de replici și ar fi degenerat, fiind necesară intervenția altor persoane pentru separarea celor implicate.