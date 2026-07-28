Johnson & Johnson a anunțat că este dispusă să plătească până la 5,5 miliarde de dolari pentru închiderea a aproximativ 76.000 de procese intentate în Statele Unite de femei care susțin că produsele companiei pe bază de talc le-au provocat cancer ovarian. Potrivit celor de la Investors, acordul, care ar pune capăt unui litigiu început în urmă cu mai bine de zece ani, trebuie acceptat de 95% dintre reclamanți pentru a deveni definitiv.

Înțelegerea privește aproape toate dosarele rămase în care pudra de talc produsă de companie, inclusiv varianta destinată bebelușilor, a fost asociată de reclamante cu apariția cancerului ovarian. Prima plată, care poate ajunge la 3 miliarde de dolari, este programată pentru anul 2027. Restul banilor ar urma să fie achitați după 2028.

Compania a confirmat că propunerea acoperă aproximativ 76.000 de reclamații formulate în Statele Unite. Acestea reprezintă aproape toate procesele încă deschise privind presupusa legătură dintre produsele pe bază de talc și cancerul ovarian. Pentru ca înțelegerea să intre în vigoare, este nevoie ca 95% dintre persoanele implicate în litigii să accepte condițiile propuse.

Plata totală ar putea ajunge la 5,5 miliarde de dolari, iar sumele vor fi distribuite în mai multe etape.

Johnson & Johnson susține că acordul financiar nu reprezintă o recunoaștere a acuzațiilor formulate de reclamante. Compania afirmă în continuare că produsele sale pe bază de talc sunt sigure, nu conțin azbest și nu provoacă forme de cancer.

În apărarea poziției sale, compania invocă studiile și evaluările științifice realizate de-a lungul timpului asupra acestor produse. Vicepreședintele companiei responsabil de litigii, Erik Haas, a declarat că acuzațiile sunt „lipsite de temei” și că Johnson & Johnson ar fi avut șanse să obțină decizii favorabile dacă procesele ar fi continuat în instanță.

Conducerea companiei a ales însă varianta unui acord pentru a închide unul dintre cele mai costisitoare litigii din istoria grupului și pentru a concentra resursele asupra dezvoltării de medicamente și dispozitive medicale.

În ultimii ani, compania a încercat să soluționeze procesele prin proceduri de insolvență deschise pentru unele dintre filialele sale. Instanțele americane au respins însă aceste demersuri.

Noua înțelegere a fost negociată după mai multe hotărâri favorabile companiei, dar și după discuții intense cu avocații care reprezintă reclamantele. Acordul este prezentat drept o soluție prin care litigiile pot fi încheiate fără continuarea individuală a zecilor de mii de procese.

Reclamantele au susținut că Johnson & Johnson ar fi vândut timp de mai multe decenii produse pe bază de talc contaminate cu azbest. În procese s-a mai afirmat că utilizatorii nu ar fi fost avertizați în legătură cu posibilele riscuri.

Compania a respins constant acuzațiile și a susținut că produsele sale nu provoacă îmbolnăviri de cancer.

În anul 2023, compania a oprit la nivel mondial comercializarea pudrei pentru bebeluși pe bază de talc.

Produsul a fost înlocuit cu o variantă realizată pe bază de amidon de porumb, decizie despre care compania a afirmat că a fost luată din motive comerciale.

Informațiile privind acordul au fost confirmate de companie. Procesele se bazează pe acuzațiile formulate de reclamante, în timp ce compania continuă să susțină că nu există dovezi științifice care să demonstreze că pudra sa de talc provoacă apariția cancerului.