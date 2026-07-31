Polițiștii din Caraș-Severin au deschis un dosar penal după ce un băiat de 12 ani ar fi fost bătut de alți doi minori în curtea unei unități de învățământ din comuna Cornea, potrivit IPJ Caraș-Severin.

Incidentul s-a petrecut în timpul unui joc de fotbal, iar ancheta a fost declanșată după ce oamenii legii s-au sesizat din oficiu.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, agresiunea ar fi avut loc în seara zilei de 30 iulie 2026, în jurul orei 19.00, când trei copii se aflau în curtea școlii din localitate. În timpul jocului, între aceștia ar fi izbucnit un conflict spontan, care a degenerat rapid într-o altercație fizică.

Din primele verificări reiese că doi dintre minori, în vârstă de 11, respectiv 13 ani, l-ar fi lovit pe cel de-al treilea copil, în vârstă de 12 ani, cu pumnii și picioarele, provocându-i leziuni în zona feței și a corpului.

În urma apariției informațiilor despre incident, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Mehadia s-au autosesizat și au început cercetările.

„La data de 31 iulie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Mehadia s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe.

Din primele verificări efectuate de poliţişti, a rezultat că, în seara de 30 iulie 2026, în jurul orei 19.00, în timp ce se aflau în curtea unei unităţi de învăţământ din comuna Cornea şi jucau fotbal, doi minori, în vârstă de 11, respectiv 13 ani, ar fi agresat fizic un alt minor, în vârstă de 12 ani, lovindu-l cu pumnii şi picioarele în zona feţei şi a corpului”, au transmis reprezentanții IPJ Caraș-Severin.

Anchetatorii au stabilit, în această etapă a investigației, că incidentul s-ar fi produs pe fondul unui conflict spontan izbucnit între cei trei copii.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș, urmând să fie stabilite cu exactitate împrejurările în care s-a produs agresiunea și eventualele măsuri care se impun în acest caz.