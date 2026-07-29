Cum arată cu adevărat un oraș verde atunci când generația care îl va locui începe să îl înțeleagă și să-l construiască din școală

În România, educația pentru mediu începe să fie tot mai prezentă în școli. Ce lipsește? Partea practică! Fără laboratoare, echipamente și contexte în care elevii să experimenteze și „să vadă cu ochii lor”, concepte precum mobilitatea durabilă, energia regenerabilă sau infrastructura verde rămân, de multe ori, abstracte.

Dacă ar exista un laborator mobil care să poată ajunge în școli din întreaga țară și să îi ajute pe elevi să înțeleagă, prin experiment, cum funcționează tehnologiile care contribuie la dezvoltarea unor orașe mai sustenabile? Asta și-au zis cei de la Climato Sfera, un ONG cu profil de inovație în educație pentru mediu, care au ajuns astfel să îl și dezvolte, cu sprijinul Fundației Dacia pentru România, în cadrul programului de granturi „Mobilitatea contează”.

În loc să afle doar din manuale ce înseamnă mobilitatea durabilă sau energia regenerabilă, elevii montează, demontează și testează echipamente, învățând din proprie experiență alături de profesori și specialiști, în cadrul proiectului EduMob Hub.

„Orașele verzi sunt expresia mobilității sociale, prin oportunitățile pe care le oferă celor care le populează și prin calitatea vieții pe care o oferă. Atunci când un elev poate să înțeleagă cum funcționează lumea din jur și să vadă legătura dintre tehnologie și viața de zi cu zi, sustenabilitatea nu mai rămâne doar un concept din manual. EduMob Hub creează exact acest tip de experiență și ne bucurăm că îl putem susține prin programul nostru de granturi «Mobilitatea contează».”, spune Cătălina Murariu, Director Executiv, Fundația Dacia pentru România.

România are nevoie de tot mai mulți specialiști pregătiți pentru economia verde, iar cererea pentru competențe în domeniul sustenabilității este în creștere la nivel european. Cu toate acestea, educația continuă să fie centrată, în mare parte, pe teorie, iar elevii au puține ocazii să aplice în practică ceea ce învață.

În același timp, multe comunități duc lipsă de infrastructură dedicată mobilității durabile – de la stații de reparare, încărcare și adăpost pentru biciclete și trotinete, până la sisteme care colectează date despre mobilitatea urbană. EduMob Hub încearcă să răspundă ambelor provocări: dezvoltă infrastructură utilă comunităților și o transformă într-un instrument educațional.

„Prin acest proiect, ne propunem să eliminăm două tipuri majore de bariere: barierele de infrastructură, care limitează accesul comunităților la soluții de mobilitate durabilă, și barierele educaționale și sociale, care împiedică tinerii să se familiarizeze practic cu tehnologii verzi și cu principiile mobilității sustenabile”, explică Julien Deltor, inginer și facilitator, Climato Sfera.

EduMob Hub este conceput ca o platformă modulară, ușor de transportat și instalat în diferite unități de învățământ. Elevii înțeleg concret cum funcționează orașul durabil, nu din manuale. Laboratorul mobil integrează stații pentru reparația, încărcarea și parcarea bicicletelor sau trotinetelor, un sistem de monitorizare a traficului local bazat pe inteligență artificială și o platformă educațională care permite explorarea componentelor direct de către elevi.

Caracterul modular permite extinderea lui cu noi funcționalități, precum un punct de încărcare pentru mașini electrice, oferind o imagine completă asupra modului în care poate funcționa un sistem modern de mobilitate urbană.

Prin experiențele practice pe care le oferă, îi ajută pe tineri să își dezvolte competențe tehnice, dar și să înțeleagă că pot avea un rol activ în transformarea comunităților din care fac parte.

„Pentru mine, libertatea de mișcare este libertatea de a mă putea deplasa într-un mod convenient oriunde am nevoie și mi s-a părut că proiectul la care am participat a fost o experiență inedită pentru că mobilitatea verde este un domeniu despre care nu se prea vorbește, deși este ceva de actualitate și un subiect care mă interesează”, povestește Raul, elev la Colegiul Național Decebal din Deva.

să trăiesc și unde să studiez. Este un drept care îmi oferă independență și oportunități profesionale sau educaționale. În atelierul din cadrul proiectului EduMob Hub am învățat multe despre cum să folosim energia sustenabilă în mobilitatea urbană. A fost o oportunitate pentru a mă dezvolta personal și poate chiar să iau în calcul acest domeniu pentru o carieră în viitor.”, spune Cristiana, elevă la Colegiul Național Decebal din Deva.

EduMob Hub este implementat în parteneriat cu licee din România și cu Universitatea Tehnică de Construcții București, implicând atât elevi, cât și studenți în procesul de co-design și evaluare.

Julien Deltor, Charles Berville și Max Révil, inițiatorii proiectului, își propun să contribuie la formarea unei noi generații de profesioniști – ingineri, arhitecți și urbaniști – care vor proiecta orașele viitorului. Pentru elevii implicați, beneficiile sunt imediate: dezvoltă competențe tehnice, înțeleg mai bine provocările legate de mobilitate și devin mai implicați în viața comunității.

„Sprijinim studenții de la facultățile tehnice, viitorii urbaniști și arhitecți. Ei se află într-un moment esențial al parcursului lor: la finalul studiilor și la începutul vieții profesionale. Credem că acești tineri vor avea un rol central în modelarea orașelor de mâine, într-un context în care mobilitatea și tranziția ecologică devin tot mai importante”, spune Charles Berville, președinte și co-fondator Climato Sfera.

Pe termen lung, inițiatorii proiectului își doresc ca experiența din cadrul EduMob Hub să se reflecte și în alegerile de zi cu zi ale tinerilor – de la folosirea mai frecventă a mijloacelor de transport sustenabile, până la implicarea în proiecte civice și inițiative dedicate protejării mediului. În același timp, proiectul își propune să inspire și alte școli sau organizații să investească în educație practică pentru mediu și mobilitate durabilă.

„Credem că prin EduMob Hub transformăm curiozitatea în schimbare și fiecare pas într-o șansă la un viitor mai verde. Ne dorim să creăm punți ca tinerii și comunitatea să meargă împreună pe drumuri care duc spre educație, inovație și mobilitate durabilă”, explică Max Révil, expert în infrastructură verde, Climato Sfera.

Înființată în 2021, Climato Sfera dezvoltă proiecte de educație pentru mediu și de regenerare urbană, prin care încurajează implicarea comunităților în tranziția către un model de dezvoltare mai sustenabil.

Organizația a creat aproximativ 15 ateliere educaționale dedicate reducerii amprentei de carbon, economiei circulare, mobilității urbane durabile, biodiversității în mediul urban și tranziției energetice și derulează în prezent proiecte locale și europene dedicate transformării spațiilor urbane și dezvoltării competențelor verzi. EduMob Hub completează această misiune printr-un model de învățare care aduce tehnologia și experimentul direct în școli.

Fundația Dacia pentru România (FDpR), organizație non-profit având ca scop să contribuie la o Românie care își recunoaște și valorifică potențialul uman, lansată în aprilie 2025, sprijină 35 de ONG-uri, timp de un an, în cadrul programului de granturi „Mobilitatea contează”, pentru a înlătura bariere de mobilitate fizică și socială în calea a trei tipuri de acces: la educație, la piața muncii și la cultură. Valoarea totală a granturilor este de 1 milion de euro, pentru 13.544 de beneficiari la nivel național.

Mesajul programului „Mobilitatea contează” este amplificat prin campania națională „România se mișcă”, prin care Fundația Dacia pentru România își propune să crească gradul de conștientizare publică asupra mobilității fizice și sociale ca o necesitate pentru a construi un viitor, nu ca un privilegiu.