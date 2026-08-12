Dacia deschide, începând de miercuri, 12 august, comenzile în România pentru Sandero echipat cu noua motorizare hybrid 155 CP. Este pentru prima dată când modelul primește o versiune electrificată, iar prețurile pornesc de la 19.700 de euro, TVA inclus, pentru nivelul de echipare expression și ajung la 20.700 de euro pentru versiunea journey.

Potrivit producătorului, noua motorizare permite rularea în oraș în proporție de până la 80% din timp în modul 100% electric. De asemenea, fiecare pornire se face în regim electric.

Noua versiune este disponibilă în România începând de la 19.700 de euro pentru Sandero expression hybrid 155. Varianta journey hybrid 155 are un preț de pornire de 20.700 de euro, TVA inclus.

„Începând cu 12 august, Dacia deschide comenzile pentru Sandero echipat cu motorizarea hybrid 155 CP pe piața din România. Sandero beneficiază pentru prima dată de o versiune electrificată, completând astfel oferta de motorizări a unuia dintre cele mai populare modele ale mărcii”, se arată într-un comunicat al producătorului.

Clienții vor putea comanda noul Sandero hybrid 155 și online.

Dacia precizează că prețul poate fi redus pentru clienții care aleg finanțarea de tip leasing financiar oferită prin Dacia Credit și aplică reducerea de marketing.

În aceste condiții, Sandero expression hybrid 155 poate fi achiziționat de la 18.740 de euro, TVA inclus, în timp ce Sandero journey hybrid 155 pornește de la 19.540 de euro, TVA inclus.

Reducerea Dacia Credit este de 660 de euro pentru modelele Logan, Sandero, Sandero Stepway și Jogger. Pentru versiunile Sandero hybrid 155, reducerea este de 300 de euro pentru echiparea expression și de 500 de euro pentru echiparea journey. Reducerile sunt valabile în luna august.

Nivelul de echipare expression include, printre altele, un sistem multimedia cu ecran tactil de 10 inch și un instrumentar de bord digital de 7 inch.

Versiunea journey adaugă echipamente orientate către confort și versatilitate. Printre acestea se numără climatizarea automată, sistemul de acces „mâini libere”, camera video pentru marșarier și sisteme suplimentare de asistență la condus.

Sistemul de propulsie combină un motor pe benzină de 1,8 litri, cu patru cilindri și 109 CP, cu două motoare electrice. Unul dintre acestea dezvoltă 50 CP, iar celălalt este un starter/generator de înaltă tensiune.

Sistemul mai include o baterie de 1,4 kWh la 230 V și o cutie de viteze automată electrificată.

Aceasta are patru trepte dedicate motorului termic și două trepte pentru propulsia electrică. Potrivit Dacia, configurația este posibilă datorită absenței ambreiajului: „Puterea totală ajunge la 155 CP, iar cuplul este de 170 Nm. Producătorul susține că sistemul oferă o experiență de condus eficientă și confortabilă.

Unul dintre principalele avantaje ale tehnologiei hybrid 155 este posibilitatea ca mașina să ruleze în oraș până la 80% din timp în modul 100% electric. În plus, pornirea este realizată întotdeauna electric”.