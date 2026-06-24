Renault Group Maroc a confirmat că lucrează la dezvoltarea noii generații de modele Dacia Sandero, Jogger și Logan, care vor aduce pentru prima dată o gamă extinsă de motorizări electrificate.

Anunțul a fost făcut de Mohamed Bachiri, directorul general al Renault Group Maroc, compania care coordonează activitatea uzinei din Tanger, unde sunt produse o parte dintre modelele mărcii Dacia.

Potrivit oficialului Renault, procesul de industrializare pentru a patra generație a gamei Dacia a început deja în uzina din Maroc.

Noile modele sunt programate să fie lansate la finalul anului 2027 sau începutul lui 2028 și vor include atât versiuni hibride, cât și variante complet electrice.

„Am început să lucrăm la industrializarea celei de-a patra generații a gamei Dacia din Tanger, care este în curs de lansare și care va debuta la sfârșitul anului 2027, începutul lui 2028, cu diferite versiuni electrice și hibrid”, a declarat Mohamed Bachiri.

Noua generație de modele va utiliza o versiune evoluată a platformei actuale CMF-B, utilizată pe majoritatea modelelor Dacia, cu excepția modelului Spring.

Arhitectura tehnică va fi redenumită RGMP Small și va reprezenta baza pentru viitoarele modele electrificate ale mărcii.

Schimbarea vine în contextul strategiei Renault Group de extindere a gamei de vehicule electrice și hibride în segmentul de volum.

În cadrul aceleiași strategii, Dacia va introduce motorizări electrice pentru Sandero și Jogger, modele care până acum au fost disponibile în principal cu motoare termice și variante hibride limitate.

Planurile au fost confirmate anterior de conducerea Renault Group, care a anunțat lansarea a patru modele electrice Dacia în anii următori.

Primul model complet electric va fi noua generație Spring, urmat de Sandero și Jogger.

Nu este exclus ca gama să includă și un SUV compact derivat din actuala linie Stepway, însă acest scenariu nu a fost confirmat oficial.

Pe lângă electrificarea viitoarelor generații, Renault Maroc a confirmat că actuala versiune Dacia Sandero va fi echipată și cu un sistem full-hybrid.

Aceeași tehnologie este deja utilizată pe modele precum Jogger, Duster și Bigster, din gama Dacia.

„Avem deja un vehicul hibrid pe care îl producem, iar Sandero va fi de asemenea hibrid începând de luna viitoare”, a precizat Mohamed Bachiri.

Fabrica Renault din Tanger este una dintre cele mai importante unități de producție ale grupului la nivel global.

Cu o capacitate anuală de aproximativ 380.000 de vehicule, uzina din Maroc a depășit capacitatea fabricii Dacia de la Mioveni, estimată la circa 350.000 de unități.

În 2025, uzina din Tanger a devenit pentru prima dată cea mai mare unitate de producție a modelelor Dacia și Renault din portofoliul grupului.