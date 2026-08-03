Filmul „Artificial”, inspirat de criza de conducere de la OpenAI din 2023 și avându-l în rol principal pe Sam Altman, va fi lansat în acest an după ce distribuitorul independent Neon a cumpărat drepturile de distribuție, potrivit Associated Press.

Decizia vine la scurt timp după ce Amazon MGM Studios a renunțat la producția aproape finalizată, estimată la 40 de milioane de dolari.

Neon a anunțat marți că a câștigat procesul de licitație pentru film și că intenționează să îl lanseze în cinematografe în cursul acestui an, vizând totodată competiția pentru premiile Oscar.

Schimbarea distribuitorului este semnificativă, având în vedere interesul public pentru evoluția OpenAI și pentru evenimentele care au marcat industria inteligenței artificiale.

La începutul acestei luni, Amazon MGM Studios a surprins industria cinematografică după ce a decis să renunțe la distribuția filmului. Compania a transmis atunci că „Artificial” ar fi mai bine valorificat dacă ar fi lansat de un alt studio.

Decizia a atras atenția deoarece vine la doar câteva luni după ce Amazon a anunțat o investiție de 50 de miliarde de dolari în OpenAI și un parteneriat extins, pe mai mulți ani, cu compania specializată în inteligență artificială.

Ulterior, Amazon MGM a scos filmul la vânzare pentru a găsi un nou distribuitor.

Regizat de Luca Guadagnino, „Artificial” urmărește evenimentele care au precedat demiterea și, câteva zile mai târziu, revenirea lui Sam Altman în funcția de director executiv al OpenAI, în noiembrie 2023.

Andrew Garfield îl interpretează pe Sam Altman, iar distribuția îi mai include pe Monica Barbaro, Yura Borisov și câștigătorul premiului Oscar Mark Rylance. Actorul Ike Barinholtz îl interpretează pe Elon Musk.

Subiectul filmului este inspirat de una dintre cele mai urmărite crize de conducere din industria tehnologiei, când decizia consiliului de administrație al OpenAI de a-l înlătura pe Altman a declanșat reacții puternice din partea angajaților și investitorilor, înainte ca acesta să fie repus în funcție.

Neon și-a construit în ultimii ani o reputație solidă în sezonul premiilor cinematografice. Compania s-a aflat în spatele unor producții premiate cu Oscar, precum „Parasite” și „Anora”, și a distribuit ultimele șapte filme câștigătoare ale Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes.

Într-un comunicat, studioul a declarat că achiziția filmului confirmă angajamentul Neon de a colabora cu regizori de prestigiu și de a aduce producții ambițioase publicului din întreaga lume.

Compania nu a făcut publică suma plătită pentru drepturile mondiale de distribuție ale filmului.