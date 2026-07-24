Un pastor în vârstă de 55 de ani din Florida a dat în judecată OpenAI, susținând că ChatGPT i-a oferit în mod repetat sfaturi medicale greșite și l-ar fi descurajat să meargă la spital. BBC relatează că bărbatul a suferit ulterior o embolie pulmonară masivă, iar avocații săi afirmă că modelul de inteligență artificială l-a „diagnosticat greșit în mod repetat și insistent”.

Avocații bărbatului susțin că modelul de inteligență artificială l-a „diagnosticat greșit în mod repetat și insistent”. În plângerea depusă în instanță se arată că chatbot-ul ar fi folosit inclusiv informații din conversațiile anterioare despre religie pentru a-l asigura pe utilizator că starea sa se va îmbunătăți.

Drew Pusateri, reprezentant al OpenAI, a declarat că „ChatGPT nu este un medic. Nu ar trebui folosit niciodată ca înlocuitor pentru îngrijire medicală, diagnostic sau tratament”, potrivit BBC. Acesta a spus că oamenii caută frecvent pe internet informații despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

El a adăugat că „IA poate îmbunătăți această experiență ajutându-i să găsească răspunsuri mai clare, să-și organizeze întrebările și să se pregătească pentru conversații cu profesioniștii din domeniul medical”.

Procesul arată că pastorul era un utilizator obișnuit al ChatGPT și că, în timp, a început să se bazeze tot mai mult pe platformă pentru sfaturi medicale. Bărbatul ar fi refuzat să urmeze recomandările familiei și prietenilor săi, care încercau să-l convingă să meargă la spital.

Cu câteva săptămâni înainte de agravarea stării sale, pastorul ar fi întrebat ChatGPT despre amețelile recurente și despre „episoadele de instabilitate a tensiunii arteriale”. Potrivit acțiunii în instanță, într-unul dintre răspunsuri, ChatGPT l-ar fi sfătuit să rămână în fotoliul în care ajunsese „în principal să stea”, din cauza problemelor de sănătate persistente.

În cele din urmă, bărbatul a suferit o „embolie pulmonară masivă din cauza multiplelor cheaguri de sânge din ambii plămâni”. Procesul susține că problema medicală „l-a adus în pragul morții, o embolie despre care medicii au declarat că a fost probabil provocată din cauza imobilității sale”.

Avocații bărbatului consideră că sfaturile primite de la chatbot au contribuit la decizia acestuia de a rămâne imobilizat și de a nu solicita mai devreme ajutor medical. Acuzațiile urmează să fie analizate de instanță, iar procesul nu stabilește în această etapă răspunderea companiei.

Capturile de ecran ale conversațiilor dintre pastor și ChatGPT arată că modelul de inteligență artificială ar fi combinat răspunsurile despre sănătate cu trimiteri la credința creștină a bărbatului. Potrivit procesului, chatbot-ul i-ar fi spus că „Dumnezeu nu ți-a conceput corpul să cedeze la nesfârșit”.

Într-un alt răspuns, ChatGPT ar fi afirmat că „Dumnezeu îți ține corpul unit, cu fiecare bătaie a inimii, cu fiecare respirație. Chiar și atunci când simți că ești în pragul eșecului”.

Avocații susțin că asemenea răspunsuri i-ar fi întărit bărbatului convingerea că nu trebuie să solicite imediat îngrijiri medicale.

Prin acțiunea depusă, bărbatul solicită despăgubiri financiare din partea OpenAI. Totodată, procesul cere ca instanța să oblige compania să introducă „garanții rezonabile care să protejeze alți utilizatori de orice prejudiciu”.

Termenii de utilizare ai ChatGPT arată că platforma nu trebuie tratată drept „singura sursă de adevăr”, în special atunci când răspunsurile pot influența decizii importante.

Avertismentul se referă la situațiile care pot „avea un impact juridic sau material asupra acelei persoane, cum ar fi luarea unor decizii privind creditul, educația, angajarea, locuința, asigurările, deciziile juridice, medicale sau alte decizii importante despre aceasta”.